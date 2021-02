Cochabamba

Padres de familia denuncian que sus hijos recibieron libretas falsas en Quillacollo

Viernes, 19 de Febrero, 2021

Tres estudiantes de la Unidad Educativa Virgen Morena, acompañados por sus progenitores, denunciaron este viernes que dicho establecimiento, ubicado en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, les entregó libretas falsas razón por lo que los alumnos no pueden continuar sus estudios en otro establecimiento.

Con carteles y libretas falsas en mano, los padres de familia protagonizaron un mitin de protesta en la plaza principal de Quillacollo exigiendo a las autoridades una solución para que sus hijos puedan seguir estudiando.

“Nuestros hijos no están en el sistema, nos hemos enterado en la pandemia cuando se entregó el bono a los niños, mi niño no ha recibido el bono porque no está inscrito y no está en el sistema”, denunció una madre de familia.

Los progenitores denuncian que la unidad educativa no cuenta con Resolución Ministerial del Ministerio de Educación. Entre tanto, los estudiantes se encuentran sin pasar clases y piden a las autoridades pertinentes asumir acciones contra los responsables que entregaron las libretas falsas.

Fuente: Urgente