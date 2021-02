Candidata de PANBOL en el Chapare se declara en la clandestinidad por amenazas de muerte

Viernes, 19 de Febrero, 2021

Tras conocerse que el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) denunció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que su candidata a la alcaldía en Puerto Villarroel en el Trópico de Cochabamba, Juana Rojas, sufre amenazas de muerte y atentado contra su vivienda presuntamente por parte de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), la postulante resolvió declararse en la clandestinidad.

Mediante un comunicado, PANBOL informó que la señora Juana Rojas Choque, candidata por esta tienda política en el trópico se encuentra en la clandestinidad “por temor a las amenazas, persecución política, violencia y acoso político que viene sufriendo por parte de los candidatos y militantes del MAS-IPSP”. Al momento se desconoce la situación o lugar donde se encuentra la postulante.

“Por ahora no cuento con mi teléfono porque me llaman, me amenazan pidiendo mi renuncia, yo pide garantía del Defensor del Pueblo para mi familia y para mí (…) llaman por radio y comunicación para decirme que me vaya hacia Santa Cruz”, afirmó la candidata según un audio enviado a la prensa por la administración de PANBOL.

En declaraciones brindadas por Rojas, la situación de violencia que vive es tal que su entorno familiar se vio afectado, principalmente su hijo de 10 años a quien aparentemente personas le exigen el número de celular su madre.

“Mi hijito está traumado psicológicamente por la gente que me critica mediante audios, mi hijo está asustado por las amenazas”, concluyó.

PANBOL llama a las autoridades a defender los derechos de Juana Rojas, la candidata permanecerá en la clandestinidad hasta que existan garantías en el trópico de Cochabamba.

“Pedimos celeridad a la Justicia y pedimos respuesta inmediata ante la denuncia Interpuesta ante el TSE para que de manera inmediata se tomen cartas en el asunto”, finaliza el comunicado.

Desde hace semanas atrás, diferentes municipios en la región del chapare cochabambino rechazan las campañas emprendidas por diferentes frentes políticos que no son parte del MAS.

Fuente: Radio Fides