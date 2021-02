Para la lucha contra la covid

Rodríguez pide al Ejecutivo y a los médicos reglamentar de forma conjunta la Ley de Emergencia Sanitaria

Jueves, 18 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Andrónico Rodríguez Ledezma. Foto: Archivo

Tras la promulgación de la Ley de Emergencia sanitaria, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledezma, hizo un llamado al Ejecutivo y al sector salud para que de forma conjunta y consensuada elaboren la reglamentación de la norma que busca facilitar la implementación de la estrategia nacional de lucha contra el Covid-19.

“(…) Estoy convencido que el consejo de ministros pueda convocar (al sector salud) y ellos sean parte de esta reglamentación para que sea más responsable, para que no solo beneficie al pueblo, sino a los profesionales en salud, mejorando sus condiciones de trabajo”, declaró el titular del Senado.

Sobre el anuncio de paro de atención médica por parte de algunos dirigentes del sector salud, el Presidente del Senado pidió a los profesionales de ese sector que no pongan en riesgo la vida de los bolivianos.

“Esperamos y apelamos a la conciencia de los médicos, los profesionales en salud no pueden interrumpir el servicio en esta crisis sanitaria, (…) mucha irresponsabilidad en plena crisis sanitaria parar el servicio de salud, es inconcebible. No he visto en ningún país que el sector médico esté paralizando el servicio de salud cuando el pueblo lo necesita”, reflexionó Rodríguez.

Recordó que “lo único que se quiere con esta Ley de Emergencia Sanitaria, es facilitar los procesos administrativos en cuanto a la adquisición de medicamentos o generar condiciones para que todo lo que el Gobierno está plantando en su plan estratégico de lucha contra la pandemia pueda ejecutarse”.

Fuente: Urgente