Respuesta de la autoridad de Uyuni

Alcalde de Uyuni no acepta disculpas de cantante y pide al Gobierno asumir acciones

Jueves, 18 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Foto: ATB

“No cualquiera puede venir a ofender a esta tierra y en la tarde pedir disculpas”. Así respondió el alcalde de Uyuni, Moisés Cruz, luego de conocer las disculpas de Frances P, una turista cruceña quien causó polémica por sus dichos en redes sociales en contra de esa ciudad potosina.

El burgomaestre ratificó la denuncia penal en el Ministerio Público vinculado a los delitos de racismo y discriminación. Los documentos con las bases jurídicas serán presentados este jueves, anunció en entrevista con Cadena A.

“El Estado también tiene que sentar precedente. No cualquiera puede venir a ofender a esta tierra y en la tarde pedir disculpas”, afirmó Cruz quien la desafió a que pueda disculparse públicamente ante la población y no a través de las redes sociales.

“Hace frío, estamos a dos grados, la verdad es muy feo Uyuni, es feo con ganas. (…) La verdad no viviría ni aunque me pagaran $us 3 millones”, había señalado Frances P. por la mañana lo que desató una lluvia de críticas. Ante esta situación publicó otro video donde pide disculpas y lamenta lo ocurrido.

“No aceptamos esas disculpas. (Ella) tiene que venir acá y se tiene que sentar un precedente en la Fiscalía y todo lo legal que es racismo”, insistió el Alcalde de Uyuni.

Ubicada a 241 kilómetros de la ciudad de Potosí, Uyuni es una de las regiones importantes del país por ser el centro de distribución de los trenes que transportaban mineral en su camino hacia los puertos del Océano Pacífico.

Uno de los atractivos turísticos destacado por cientos de extranjeros es el salar, además de su fauna, flora y las grandes extensiones de litio.