Ella pidió disculpas

Alcaldía de Uyuni anuncia acciones legales contra la turista que criticó a la ciudad

Miércoles, 17 de Febrero, 2021

La Alcaldía de Uyuni informó este miércoles que se está alistando acciones legales contra la turista que en redes sociales criticó a la ciudad, con términos que causaron la molestia de su población.

La mujer, identificada en redes sociales como Frances P., publicó un video en el cual afirmó que había llegado de Santa Cruz y que “Uyuni es feo con ganas” y que no viviría ahí ni aunque le paguen tres millones de dólares. “Es muy horrible este pueblo”, agregó.

“El Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, a través de su área legal y a través de la dirección jurídica a instrucción de nuestro alcalde, va a iniciar todos los procesos legales correspondientes para que esta persona sea sancionada y de esta manera se respete lo que es la población de Uyuni”, dijo el secretario general del municipio, Roberto Guzmán.

El funcionario señaló que incluso la turista puede tener parte de razón, por problemas de la ciudad como la acumulación de basura, pero no se puede hacer las críticas de manera despectiva.

Señaló que el proceso legal contra la joven se enmarcaría en la Ley 292, la cual establece las obligaciones de los turistas, que incluyen no cometer actos discriminatorios y respetar las manifestaciones culturales, populares, tradicionales y la forma de vida de la población.

Argumentó que ya existe antecedentes de procesos similares, como el caso de Oruro cuando se inició acciones legales a la comunicadora Milena Fernández, que había criticado a la ciudad.

No obstante, el Secretario municipal reconoció que este suceso también es un “jalón de orejas” para las autoridades y la población de Uyuni, respecto al tema de la basura. Llamó a los pobladores a tomar conciencia de que no se debe ensuciar a la ciudad.

Pidió disculpas

En otro video en redes sociales, la turista pidió disculpas “de corazón” a Uyuni por sus dichos y afirmó que no pretendía ofender. Dijo que recién había despertado y no estaba muy consciente de lo que decía.

“Para mí es un sueño estar aquí”, dijo la turista en el Salar, recordando que antes no podía llegar por temas como bloqueos. Agregó que está feliz de estar en el lugar, pero triste por lo sucedido con sus declaraciones.

A través de un voto resolutivo, la Federación de Juntas Vecinales de Uyuni declaró persona no grata a Francés P. y exigió a la población que no le brinde ni un vaso de agua, además le prohíben utilizar imágenes del salar por no ser una “digna visitante”.

/ERBOL