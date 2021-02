El Alto - La Paz

Abogado de Patana descarta favor político y dice que vehículos desaparecieron antes de la gestión de su cliente

Miércoles, 17 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Milton Mendoza Miranda (izqu.), abogado del exalcalde de la ciudad de El Alto, Edgar Patana

Milton Mendoza Miranda, abogado del exalcalde de la ciudad de El Alto, Edgar Patana, sostuvo este lunes que la sentencia No. 07/2017 fue anulada debido a que la parte acusadora no demostró que los 33 vehículos desaparecieron en la gestión de la exautoridad.

“¿Por qué se anula la sentencia? Porque encuentran errores y defectos, uno de ellos es que se le atribuía la aplicación de que había incumplido el Decreto Supremo 283 de 2 de septiembre de 2009 que ordenaba a todas las autoridades a realizar una auditoria o una clasificación del parque automotor y daba plazos de 45 y 150 días. Patana asume el cargo mucho después de ese plazo, no se le puede atribuir a una persona cuando no es funcionario público y no pueden hacerlo porque no era alcalde, el edil era el señor Fanor Nava”, dijo Mendoza al portal Urgente.bo.

El jurista explicó que dentro de este caso Patana es el único acusado. Sostuvo que lo ocurrido es un abuso debido a que se le atribuyen cargos que por su rango y sus funciones no le competían durante su gestión como burgomaestre.

“Nunca se determinó que las 33 movilidades hubieran desaparecido en la gestión de Patana. Esos los elementos por la que se determinó la anulación de la sentencia”, añadió.

Asimismo, Mendoza sostuvo que la determinación del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz no se da producto de la injerencia del Gobierno u otro aspecto. Aseguró que se usaron los recursos legales correspondientes para lograr anular la sentencia en contra de Patana.

En la víspera se conoció que Patana quedó libre de culpa debido a que a sus demandantes no pudieron demostrar sus acusaciones.

El proceso contra Patana fue activado por el Ministerio Público en noviembre de 2016, cuando presentó acusación formal a instancias de la Alcaldía de El Alto, que lo denunció por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.