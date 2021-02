Lo dijo en un acto en Puerto Quijarro

Viceministro Puma: 'Si no están viniendo a hacer campaña, me van a avisar'

Miércoles, 17 de Febrero, 2021

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo en un acto público en Santa Cruz que los funcionarios de diversas instituciones públicas deben hacer campaña para el Movimiento Al Socialismo (MAS) y pidió que se le pase la lista de quienes no cumplan.

Estas declaraciones las realizó en un acto público en la localidad de Puerto Quijarro a donde acudió el fin de semana para cumplir funciones ligadas a su cargo de viceministro y para participar en actos del MAS.

“Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas como Migración, Aduana, Senasag, Banco Unión, dirección distrital de educación, todos los servidores públicos si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar la lista”, indicó Puma, según un video que se hizo viral en las redes sociales.

Puma añadió que los funcionarios están ejerciendo su cargo gracias al proceso de cambio y a la lucha de las Bartolinas, Interculturales, federación de campesionos y las seccionales del partido gobernante.

Añadió que el hace campaña fuera de su horario laboral y citó como ejemplo el acompañamiento a una caminata de Adriana Salvatierra, candidata a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

“Ningún funcionario público podrá realizar campaña electoral en horarios laborales, ni podrá utilizar el cargo para hacer propaganda electoral o promover candidaturas”, indicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un comunicado de prensa emitido el pasado 9 de febrero, al recordar las prohibiciones establecidas en el artículo 126 de las Ley 026 de Régimen Electoral.