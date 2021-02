Tras aprobación del decreto

Loza espera ser beneficiado con la amnistía y Andrónico dice que también fue perseguido

Viernes, 12 de Febrero, 2021

El senador del MAS, Leonardo Loza, manifestó que espera ser uno de los beneficiados con el Decreto de Amnistía e Indulto para “perseguidos” del Gobierno de Jeanine Añez, porque considera que fue víctima de procesos penales infundados durante el periodo transitorio.

Entretanto, su colega Andrónico Rodríguez sostuvo que también fue perseguido durante el Gobierno transitorio con procesos penales sin pruebas en su contra.

Ambos se pronunciaron después que el MAS en la Asamblea aprobó el Decreto de Amnistía e indulto. El texto otorga el beneficio a “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales”.

“Espero ser beneficiado (por el Decreto) al igual que el pueblo boliviano. Espero ser beneficiado porque justamente sólo por aparecer en medio de comunicación, sólo por defender a mi pueblo a mi gente del Trópico de Cochabamba y del pueblo boliviano a mí se me ha instaurado más de 12 procesos penales”, dijo Leonado Loza.

Durante el periodo del Gobierno transitorio, se instauraron varios procesos contra Loza, entre ellos por delitos como alzamiento, atentado contra la salud y hasta tráfico de personas, debido a declaraciones suyas, el bloqueo de agosto de 2020 y presuntamente haber colaborado para sacar del país a jóvenes que habrían tenido vínculo amoroso con Evo Morales.

Loza dijo que los procesos en su contra fueron políticos y no tienen asidero. “No tiene ninguna prueba que nos pueda decir que yo he sido terrorista, de que yo he sido narcotraficante”, afirmó.

Andrónico también dice que fue perseguido

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló que él también él fue perseguido con procesos durante el Gobierno de Añez.

“Yo estoy procesado, más de cuatro procesos en Cochabamba, acá en La Paz tengo más de tres procesos, todo por sedición y terrorismo. No hay de ninguna manera alguna prueba que me vaya a implicar si de verdad yo he estado incursionando como ellos mencionan en milicias armadas, en fin, desde el Trópico”, manifestó.

El senador recalcó que no hay pruebas en su contra y tiene cargos penales por ello.

“Estamos perjudicados muchos, por levantar la voz contra el gobierno de la señora Añez inmediatamente se vienen los procesos a la cabeza de los policías, fiscales y jueces. Hemos sido perseguidos durante todo el año prácticamente”, acotó el representante del Trópico cochabambino. /ERBOL