YPFB realiza la conexión de gas domiciliario 'un millón' en la ciudad de Oruro

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró a nivel nacional la conexión de gas domiciliario "un millón" en la ciudad de Oruro. El acto fue celebrado por las autoridades nacionales y departamentales.

“La instalación de gas a domicilio del usuario un millón corresponde al inmueble de la familia de Zenón Quispe Baltazar, situado en la zona San Agustín, carretera Oruro-La Paz. Es una satisfacción para nosotros llegar con este servicio básico a zonas alejadas de las capitales de departamento como en este caso”, manifestó el ejecutivo de la estatal petrolera, Wilson Zelaya.

Un boletín de prensa de la estatal petrolera señala que el usuario un millón de redes de gas representa el esfuerzo de parte del Estado, a través de YPFB, en cumplimiento del mandato de la Constitución Política del Estado respecto del uso y disfrute de los recursos naturales para los bolivianos.

Desde el año 2006, bajo el lema "El gas para los bolivianos", YPFB invirtió y trabajó sin descanso con el propósito de encarar proyectos que hagan posible llevar gas domiciliario a todos los departamentos de Bolivia, logrando una inversión de más de 1.000 millones de dólares.

“De esta manera, nuestra empresa generó los recursos necesarios para financiar las instalaciones domiciliarias gratuitas en decenas de hogares, luego fueron cientos y miles de conexiones hasta llegar a un millón de familias. Es por eso que estamos aquí en La Aurora - Distrito 2 de la ciudad de Oruro, celebrando haber alcanzado al 'usuario un millón' a nivel nacional y es orureño”, acotó Zelaya.

A la fecha, YPFB ha tendido 18,2 millones de metros de redes secundarias, 1,8 millones de metros de redes primarias, ha construido y puesto en marcha 60 City Gates y 277 Estaciones Distritales de Regulación, y ha alcanzado las 1.013.728 de instalaciones internas.

El proyecto de mayor impacto social que encara la estatal petrolera tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los bolivianos; el beneficio llega con una tarifa mínima que oscila entre Bs 8 a Bs 10 en función del consumo.

En el período 2006-2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos destinó $us 73,2 millones en instalaciones de redes de gas a domicilio en el departamento de Oruro. En la presente gestión programó la inversión de $us 6,08 millones. A nivel nacional, en el período 2006-2020, se invirtió $us 1.027,7 millones. En la presente gestión se desembolsará $us 128.7 millones.