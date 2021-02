Para agilizar la inmunización

Covid-19: Crece la presión para que el gobierno libere la importación de vacunas

Miércoles, 10 de Febrero, 2021

Autoridades sanitarias y políticas de La Paz y Santa Cruz se pronunciaron en las últimas horas para que el gobierno nacional libere la importación de vacunas contra el Covid-19, con el objetivo de agilizar la inmunización, que por el momento solo llegó al 0,08% de la población.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, enfatizó que en Santa Cruz hay instituciones con capacidad para traer las vacunas y estas iniciativas deberían fomentarse y no ponerle trabas.

“Este no es un tema de quien gana, o quien compite, o quien trae primero las cosas, es responsabilidad del gobierno nacional hacerlo, pero no se debería obstaculizar que otras instituciones públicas o privadas que tienen la capacidad de traerlas que lo hagan”, dijo Ríos, este miércoles en conferencia de prensa, donde informó que ya se completó la vacunación a 2.200 salubristas en el departamento. El saldo restante de las 4.400 unidades que llegaron a Santa Cruz serán para aplicar la segunda dosis.

“La vacuna más cara es la que no existe, la que no hay, si no cumplen con esto, el alcalde de La Paz (Luis Revilla) está haciendo ya las gestiones, las averiguaciones, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, indicó por su parte, Álvaro Blondel, candidato a la alcaldía paceña por Sol.bo.

Alcaldías y gobernaciones quieren comprar por su cuenta

En días pasados, Revilla anunció que se estaban haciendo averiguaciones para adquirir un millón de vacunas, compra que harían en conjunto con la alcaldía de El Alto y las gobernaciones de Tarija y Santa Cruz.

Angélica Sosa, alcaldesa interina de Santa Cruz, señaló que ya tuvo contactos con las embajadas para ver la posibilidad de conseguir vacunas, en caso de que se demore la provisión del gobierno nacional.

“Si, no llega (en un mes), voy a agilizar la propia compra que ya también tengo las cotizaciones con las embajadas y estoy pidiendo que el ministerio de Salud me pueda colaborar en darle la autorización”, señaló Sosa, que postula a la alcaldía cruceña con la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT).

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, indicó que para que las alcaldías y gobernaciones compren por su cuenta vacunas deben cumplir tres requisitos y señaló que ninguna cuenta con laboratorios y la tecnología para conservar la cadena de frío.

“Tampoco tienen la logística para determinar el tema del enfriamiento y los otros requisitos técnicos de bioseguridad que requieren. No están comprando cemento, fierro de construcción o están contratando una consultoría cualquiera, se tratan de vacunas, las vacunas no son para tenerlas en la vitrina, es para inyectarlas en el cuerpo”, manifestó Silva.

El Sedes cruceño tiene la capacidad para mantener la cadena de frío

Respecto a la cadena de frío, el jefe del Sedes de Santa Cruz, señaló que hace cuatro meses se elaboró el plan departamental de vacunación para estar listos cuando lleguen las dosis y se tiene la capacidad de conservación para todas las marcas con las que negocia el gobierno.

La más complicada por temas logísticos es la de Pfizer, que requiere ser conservada a -70 grados centígrados. La Sputnik V, que ya se aplicó en el país necesita mantenerse entre -18 y -2 grados centígrados.