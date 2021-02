Sobre la adquisición de dosis anticovid

Viceministro Silva a los alcaldes: No están comprando cemento o fierro, se trata de vacunas

Miércoles, 10 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló este miércoles que los alcaldes que intentan adquirir vacunas deben primero cumplir al menos tres requisitos e indicó que tanto que alcaldías cómo gobernaciones no tienen los laboratorios ni la tecnología para almacenar y mantener la cadena de frío de los inmunizadores. “No están comprando cemento o fierro de construcción”, dijo.

Según la autoridad, es la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), la que debe autorizar la compra de las dosis. Segundo, deben tener un registro sanitario y, tercero, estar bien almacenadas y mantener la cadena de frío.

“Las alcaldías y las gobernaciones, no tienen los laboratorios y la tecnología para determinar la calidad de las vacunas, cómo tampoco tienen la logística para determinar el tema del enfriamiento y los otros requisitos técnicos de bioseguridad que requieren. No están comprando cemento, fierro de construcción o están contratando una consultoría cualquiera, se tratan de vacunas, las vacunas no son para tenerlas en la vitrina, es para inyectarlas en el cuerpo”, manifestó Silva.

Silva insistió que la compra requiere un registro sanitario y un registro técnico de viabilidad del Ministerio de Salud.

“Puede ser muy peligro inyectar o introducir vacuna en el país para inyectar a la población que no cuente con la rigurosidad que requieren el control de las vacunas. Ya hay varias noticias en el mundo referente a algunas vacunas, que fabrican algunos países. Entonces, de quién va a ser la responsabilidad ¿De ese alcalde, de ese gobernador o del nivel central?”, cuestionó.

Esta mañana, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseguró que coordina con el Ministerio de Salud la adquisición de los inmunizadores con otros tres municipios, indicó que se requieren al menos un millón de vacunas.

El edil paceño dejó en claro que debe ser el gobierno que autorice y compre las dosis. Los gobiernos municipales pondrán el dinero, recalcó.