Salubristas cumplen paro de 48 horas exigiendo cuarentena rígida

Atención. A pesar de que el paro se anunció la semana anterior, varias personas llegaron hasta los centros de salud en busca de atención pero se encontraron con las ventanillas cerradas.

Martes, 9 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Los salubristas volvieron a salir a las calles para exigir cuarentena rígida. | Foto: Regis Montero

Médicos y trabajadores de salud, comenzaron este martes un paro de actividades de 48 horas para exigir una cuarentena obligatoria para frenar la pandemia. Solo los servicios de emergencia y los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus siguieron, pero la consulta externa y las especialidades fueron suspendidas.

Marcha de protesta

Una marcha de médicos y trabajadores en salud se realizó este martes como parte de las protestas del sector que pide a las autoridades departamentales y municipales se dicten medidas más restrictivas para desacelerar la curva de contagio del Covid. Kadija Ovando, ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), dijo que el sector "está cansado" de no tener una respuesta de parte de las autoridades de quienes hay un "silencio cómplice".

Demandan cuarentena rígida

El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Luis Aguilera, lamentó las disposiciones de las autoridades municipales que resolvieron flexibilizar las medidas de contención. “Nuestros gobernantes no dan oídos a la solicitud para disminuir la curva epidemiológica del Covid-19, son medidas (las vigentes) que no son las adecuadas porque la población no quiere cambiar de actitud, la población no cumple las normas”, sostuvo.

Gobierno no ve prudente paro médico

El Gobierno calificó de nada prudente el paro de 48 horas que asumen los médicos en Santa Cruz. Desde el Ejecutivo se pidió a las autoridades concretar el diálogo. “No es prudente que el departamento que tiene el mayor número de fallecidos y el mayor índice de letalidad en estos momentos lleve un paro de atención médica independientemente de las situaciones de emergencia, Santa Cruz está en emergencia”, sostuvo el vocero presidencial Jorge Richter.

Defensoría exige a autoridades generar espacios de diálogo

Autoridades municipales y departamentales de Santa Cruz fueron llamadas por la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz a generar espacios de diálogo para atender las demandas del Consejo Departamental de Salud (Codesa) que declaró un paro de 48 horas de actividades en demanda de la declaratoria de cuarentena rígida. Según el reporte de la agencia boliviana de información, La Defensoría del Pueblo recordó que, de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2, es responsabilidad de las autoridades regionales aludidas mantener la continuidad de los servicios.

Postura del municipio