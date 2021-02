Continúan con libertad irrestricta

Jóvenes que sacaron la whipala de la plaza piden disculpas en la Fiscalía

Martes, 9 de Febrero, 2021

Los dos jóvenes, que a principios de mes retiraron la whipala de la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, se presentaron este martes ante el Ministerio Público y pidieron disculpas por su acción.

Minutos después, la fiscal Dalcy Justiniano no determinó ninguna medida en su contra, por lo que continúan con libertad irrestricta. Juan Carlos Justiniano, abogado de los dos investigados, precisó que sus clientes se abstuvieron de declarar, pero pidieron disculpas ante la Fiscalía como representante de la sociedad por su accionar. Agregó que por procedimiento el caso no queda cerrado y se esperará el plazo de seis meses para que se archive la causa. Enfatizó en que se trató de una “muchachada” de los jóvenes, quienes desconocían que el artículo 6, numeral II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la whipala es un símbolo patrio.

“Cuando existen este tipo de hechos a veces ven a la persona como un odiador y la verdad no es así, fue una dañinera, una muchachada, como lo he dicho siempre. Ahora de lo que se trata es de no fregar la imagen de las personas que tienen hijos, esposas”, indicó Justiniano.

El abogado señaló que los muchachos no ultrajaron la whipala, cosa que sí ocurrió hace tiempo en La Paz cuando la bandera cruceña fue pisoteada, estropeada y quemada. “Nuestras autoridades se quedaron calladas “, señaló Justiniano.

Al final, ninguno de los jóvenes apareció ante los reporteros, que llegaron hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El diputado de Creemos, Erwin Bazán, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Castedo y un grupo de damas cívicas estuvieron presentes a la hora de la declaración.