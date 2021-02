La Paz

Romero: Conflictos con el Gobierno no son solo por ley de emergencia, sino por el seguro de vida

Lunes, 8 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero. Foto: Archivo

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, aseveró que se abre un ciclo de conflictos con el Gobierno no solo por la ley de emergencia, sino también por el seguro de vida, la contratación de médicos, una jubilación digna y el presupuesto para la salud.

“Se abre un ciclo de conflictos con el Gobierno porque no solo es la ley de emergencia sanitaria, sino graves problemas con el seguro de vida que no pueden cobrar más de 600 familias que hoy día han quedado huérfanas y viudas, no pueden cobrar hasta hoy día”, aseveró Romero en Fides.

El dirigente de los salubristas mencionó que existen problemas de contratos y aún hay profesionales que no cobraron sueldos. Además, añadió que hasta el momento las familias que perdieron a un médico no cobraron el seguro.

“Como dirigente no duermo porque me llaman los huérfanos, las víctimas, doctor ayúdeme a trabajar, mi papá sostenía la casa, mi mamá sostenía la casa, consígame un trabajo de mensajero, de lo que sea. Jovencitos, hijos de nuestros médicos, enfermeras que han fallecido, más de 600 en el país”, informó.

En cuanto a la Ley de Emergencia Sanitaria, Romero indicó que existe una “doble intención” y con “medias verdades”. El sector espera respuestas hasta este fin de semana, caso contrario tomarán medidas de presión.