Lima: 'Los derechos son progresivos y no podemos volver a la conciliación anterior a la Ley 348'

El Ministro de Justicia repitió que la modificación de dicha norma será construida bajo consenso.

Domingo, 7 de Febrero, 2021

A través de un video publicado en las redes sociales, el ministro de Justicia, Iván Lima, prometió que esa Cartera de Estado y el Gobierno Nacional en su conjunto trabajarán, junto a la sociedad, para lograr la transformación de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

“Es una decisión y compromiso del Ministro de Justicia y el Gobierno. No podemos dejar de lado el compromiso del Estado con las víctimas, de encontrar justicia y lograr una vida libre de violencia”, aseveró Lima.

En ese sentido, el Ministro de Justicia dejó en claro que la transformación de la Ley 348 es una necesidad urgente y no puede implicar un retroceso hacia la conciliación de las víctimas con sus agresores.

“Es una necesidad urgente del Gobierno transformar la Ley 348, superar los problemas que tiene: la falta de financiamiento, la crisis en la justicia, la ineficacia en la investigación policial (…) La ley debe avanzar, los derechos son progresivos y no podemos volver a la conciliación anterior a la Ley”, afirmó.

En esa línea, el Ministro de Justicia señaló que la transformación de la Ley requiere de un proceso participativo para garantizar que las víctimas encuentren una verdadera justicia “amiga” y no una indolente.

“Necesitamos construir una reforma real a la justicia que deje a las víctimas con una situación nueva, con una situación en lo que lo normal sea encontrar a un amigo en los jueces, no tener más jueces indolentes que no dé soluciones. Si los jueces no están de acuerdo en ese reto, buscaremos alternativas”, agregó el Ministro.

Ayer, según informó el Ministerio de Justicia, la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Wendy Pérez, explicó que el proyecto de modificación a la Ley 348 abre la posibilidad de que únicamente los casos de violencia doméstica sean resueltos por la vía familiar.

“Solamente en casos de violencia doméstica, que tiene una pena máxima de 4 años, planteamos abrir la vía familiar, que puede ser más rápida y menos costosa; además que puede resolver con celeridad la cantidad de problemas prácticos que enfrenta una mujer violentada, y que necesita resolverlos para salir de la situación de violencia”, dijo.

Así, la mujer víctima de violencia podría resolver el divorcio, la asistencia familiar, la tenencia de los hijos, ante un Juez de Familia. “Pero esa es una decisión que cada mujer debe tomar de manera libre e informada, caso contrario cuando es víctima de agresiones que conlleven días de impedimento donde la justicia debe actuar con celeridad para sancionar al o los culpables”, aclaró Pérez. /Oxígeno