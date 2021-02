Aseguró que le impidió entrar a una reunión

Exdiputada Patty pide destituir al Ministro de Educación, al que acusa de discriminarla

Viernes, 5 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: La exdiputada del MAS, Lidia Patty y el ministro de Educación, Adrían Quelca.

La exdiputada del MAS, Lidia Patty, pidió al presidente Luis Arce que destituya al ministro de Educación, Adrían Quelca, porque considera que la discriminó al impedirle entrar a una reunión junto a autoridades provinciales del norte de La Paz.

“He sido discriminada porque soy una mujer indígena, delante de mi provincia me ha hecho quedar mal”, lamentó Patty.

Según su relato, la exlegisladora estaba junto a autoridades de su provincia Bautista Saavedra para ingresar a una reunión con el ministro Quelca. El objetivo era pedir una Normal en el norte paceño, puesto que en la región faltan profesores y varios, que llegan de otras regiones, prefieren irse del lugar por su lejanía.

Aseveró que Quelca condicionó la reunión que la ella no participe de la misma. Entonces Patty optó por no entrar al encuentro con el Ministro para no entorpecer las gestiones.

La exdiputada manifestó que le duele y se siente discriminada por la actitud del Ministro, porque la hizo ver como una “loca” ante su provincia, cuando ella no busca entorpecer la labor de las autoridades.

Recordó que el año pasado ella interpuso una Acción Popular que obligó a restablecer el derecho a la educación y que, además, fue parte de la “recuperación de la democracia”, por lo cual no puede permitir esos tratos.

“A veces me duele que un trotskista ministro esté escogiendo gente por cara, por vestimenta”, señaló.

Lamentó que, además, el Ministro rechazó el pedido de una Normal para su región y tampoco dio alternativas.

“Pido que se destituya de su cargo (a Quelca). No queremos esa clase de gente, no hemos recuperado la democracia para esa clase de gente. Nos ha costado bajar de las manos de la derecha”, finalizó Patty.