Ratificó decisión del TED

El TSE confirma la habilitación de Sosa como candidata a la alcaldía

Jueves, 4 de Febrero, 2021

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la habilitación de Angélica Sosa como candidata a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, en los comicios del próximo 7 de marzo.

El TSE hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter. El organismo nacional ratificó así la decisión del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz que rechazó un recurso del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que buscaba inhabilitar a Sosa. Este partido argumentaba que la candidata de Santa Cruz Para Todos (SPT) no podía postular al no haber renunciado tres meses antes como alcaldesa interina, al ser un cargo designado y no electo.

En apelación, la Sala Plena del @TSEBolivia confirmó la resolución del @TED_SantaCruz que habilita la candidatura de la alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra @AngelicaSosaSCZ. — TSE Bolivia (@TSEBolivia) February 4, 2021 El TED de Santa Cruz consideró que no había causal de inhabilitación previsto en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE) y confirmó que Sosa continuaba en la contienda.

