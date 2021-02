Presunto delito de obstrucción a la justicia

Intimidan a juez que lleva la causa del caso Eurochronos y este denuncia al excoronel Gonzalo Medina

Jueves, 4 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Foto: APG - Archivo

El juez Romer Saucedo presentó este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el excoronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

La autoridad judicial que lleva la causa contra cuatro uniformados por la muerte de la exgerente de Eurochronos Ana Lorena Tórrez, denunció intimidación y anunció su excusa del proceso penal seguido contra los involucrados.

«He recibido llamadas de personas de mi entorno para que me aparte del proceso pero yo no me tuerso ni por plata ni por miedo, por eso estoy viniendo a sentar una denuncia«, indicó Saucedo a los medios.

El proceso debe reinstaurarse este jueves a las 9.00, debido que el anterior lunes el excoronel Medina se presentó sin abogado argumentando que se encontraba con Covid-19, lo que se obligó a que se suspenda.

Medina junto tres policías (Fernando Moreira Morón, Roberth Gabriel Ruíz Medina y Jorge Silva Salvatierra) fueron imputados por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y incumplimiento de deberes vinculados a la muerte de la exgerente de Eurochronos Ana Lorena Tórrez.

El 13 de julio de 2017, Santa Cruz quedó paralizada por un atraco frustrado perpetrado a la joyería Eurochronos ubicada en el 1er anillo. En la balacera donde los policías acorralaron a los delincuentes fallecieron la gerenta Ana Lorena Torrez, el capitán Juan Carlos Gutiérrez Valenzuela y los asaltantes Antonio Adao Da Silva, Ronny Suárez Masabi y Camilo Maldonado Pinto.

El 20 de enero de 2020, la justicia sentenció a 30 años de prisión a Edwin Erick Landívar Dorado (asaltante sobreviviente) y a Sandra Guzmán Vaca, pareja de uno de los atracadores abatidos, a 5 años de prisión por el delito de robo agravado en grado de complicidad.