Eva Copa dice que su salida del MAS 'es un viaje sin retorno'

La candidata a la Alcaldía de la ciudad de El Alto por la organización política Jallalla La Paz, Eva Copa, aseguró que su salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) es definitiva.

“No lo haría porque este es un viaje sin retorno y por ética no lo puedo hacer. Tengo muchas observaciones a decisiones que se tomaron, no volvería, no lo haría”, respondió en el programa Dilema de la red televisiva Bolivisión.

La agrupación política Jallalla La Paz presentó el lunes 28 de diciembre a la expresidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, como su candidata a la Alcaldía de El Alto para las elecciones subnacionacionales del 2021.

La postulante informó en aquella oportunidad que tomó esa decisión después de varias reuniones que permitieron un consenso amplio con sectores de la urbe alteña que la apoyan.

Copa fue precandidata a la alcaldía alteña el 2020 en el Movimiento Al Socialismo (MAS); sin embargo, esa organización política decidió postular a Zacarías Maquera.

Según la primera encuesta nacional sobre preferencia electoral, elaborada por la empresa Ciesmori para la red Unitel, Copa ocupa el primer lugar con el 66,4%, dato superior al 8,5% de Zacarías Maquera, candidato por el MAS, que está en el segundo lugar.