No hubo atención en Hospitales

Trabajadores de salud realizaron paro de 24 horas exigiendo cuarentena rígida

Postura. El Fesirmes señaló que cada día suman los muertos, pero las autoridades solo proponen una cuarentena dinámica. No descartan ir al paro de 48 horas, después 72 y finalmente al indefinido.

Martes, 2 de Febrero, 2021

Ref. Fotografia: Los médicos salieron a las calles este martes | Foto: Regis Montero

Los médicos y trabajadores del sector salud de Santa Cruz cumplieron este martes un paro de 24 horas a nivel departamental para exigir que las autoridades declaren una cuarentena rígida para contener la propagación del coronavirus. Los dirigentes del sector manifestaron haber agotado todas las instancias de dialogo tras haber dado los plazos pertinentes a las autoridades municipales y departamentales, para que sus demandas sean atendidas. Por otro lado, las Emergencias, así como los responsables de tomar las muestras para el Covid-19, trabajaron normalmente.

Paro movilizado

Los médicos y trabajadores en salud, paralelo al paro realizaron una marcha por las calles del centro de la ciudad, que partió desde el Hospital San Juan de Dios y terminó con un mitin en las puertas de la alcaldía, donde dejaron sus mandiles blancos con crespones negros. Esto en homenaje a los más de 50 profesionales de salud que perdieron la vida, luchando contra el virus del Covid-19.

Salubristas infectados por el Covid-19

Desde el Consejo Departamental de Salud (Codesa) señalan que pese a que las cifras de contagios y las víctimas continúan siendo elevadas, las autoridades no escuchan las sugerencias que realizan. “Nos sentimos impotentes porque las voces del sector salud no son tomadas en cuenta”, reclamó Edil Toledo, dirigente del Codesa. “Los números son aterradores, solo en enero hemos tenido al menos un muerto por día, son más de 30 colegas que han fallecido dando la vida por la población en lo que va del año”, indico Roberth Hurtado, ejecutivo del Federación de Trabajadores de Salud.

Sin punto de acuerdo

Desde la Federación Sindical de Ramas Médicas (Fesirmes) aseguran que han sido varias las reuniones que han sostenido con autoridades departamentales y municipales; sin embargo, la solución que plantean es la misma, una cuarentena dinámica.“Significa una cantidad de muertos que ellos no toman en cuenta, solo ven los números económicos y los intereses políticos por la campaña electoral”, manifestó Rocío Rivero, dirigente de Fesirmes. Rivero señaló que continuarán con las medidas de presión hasta que sus demandas sean escuchadas. “Es nuestro sector el que está sufriendo. Lo que hemos hecho hoy es un acto simbólico por los muertos”, señaló.

Amenazan con Paro Indefinido

Roberth Hurtado dijo que se podría acatar un paro de 48 horas, si es que el municipio no establece una cuarentena rígida, “Si no se cortan las flexibilizaciones, si continua el horario extendido, si siguen las actividades normales los fines de semanas nos vamos a un paro de 48 para los próximos días. S i no hay acercamiento no descartamos uno indefinido”, enfatizo el ejecutivo.

Municipio lamenta paro

La Alcaldía a través de la Secretaría de Salud lamentó el paro de 24 horas anunciado por el sector salud, afectará a más de 5 mil ciudadanos, mismos que se quedaron sin los servicios de consulta externa y cirugías programadas. La Secretaria de Salud, Marisabel Vaca expresó que ante esta medida el municipio reforzó las emergencias, exhortando de igual forma al sector para que se reanude el diálogo y mas mesas técnicas y así evitar mayor afectación a los vecinos.