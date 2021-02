Inicio de gestión escolar con falencias

Limitaciones. Tanto unidades educativas como padres de familias no cuentan con internet ni con los equipos para entablar las clases virtuales.

Lunes, 1 de Febrero, 2021

Este lunes se inició oficialmente el año escolar; sin embargo, fue una jornada atípica en muchas unidades educativas de Santa Cruz, donde se presentaron situaciones que muestran falencias en el sistema educativo. Padres de familia llegaron a los centros para saber sobre la plataforma y herramientas digitales que se utilizarán para impartir las clases, pues hasta la fecha nadie les había informado. Desde la asociación de maestros urbanos manifestaron que no existen las condiciones para llevar la educación virtual.

Desconocen herramientas educativas

Padres de familia y profesores afirmaron que hay más dudas que certezas debido a que no han recibido instrucción específica de cómo se llevará a cabo la modalidad a distancia, denominadas clases virtuales. En diferentes unidades educativas, el panorama era similar, rostros de tutores llenos de dudas y docentes sin dar una respuesta concreta sobre el retorno a las clases. “Todavía no tienen las herramientas y venimos a ver eso como van a pasar clases este año”, fue la declaración de una madre de familia.

Sin condiciones para clases virtuales

En el Módulo Educativo Simon Bolivar, ubicado en la zona del plan tres mil, el personal docente manifestó que no cuentan con conexión a internet para que los docentes puedan impartir las clases, “La primera semana los maestros van a pasar clases desde sus casas, porque estamos en ellos de hacer las gestiones para que haya internet en el colegio, si no se da, como colegio vamos a buscar por nuestro lado y no perjudicar a los alumnos”, informó la directora Evelyn Rosso.

Por otro lado la representante de los Maestros Urbanos, Ericka Ibañez confirmo que las condiciones no están dadas para esta gestión, “El año pasado ya se tuvo esta experiencia, de 30 alumnos de un curso, la mitad no contaba con los materiales tecnológicos para acceder a clases”, dijo Ibáñez.

Para el profesor Saul Azcárraga pasar clases durante este tiempo, es una improvisación de las autoridades ya que el internet gratuito y el material de apoyo solo se ha quedado en una promesa, “Tenemos deficiencias estructurales en el tema del internet y en el tema de los textos mínimos que se les tiene que dar a los estudiantes”, señaló el docente

Clases para la próxima semana

La falta de organización de los centros educativos también se vio reflejada. Una madre de familia del Módulo Educativo 18 de marzo, zona de la Villa 1 de Mayo, manifestó que luego de haberse contactado con la dirección del colegio y maestros, las clases se van a iniciar la próxima semana, pues los maestros se encuentran organizando los grupos.

Algunos estudiantes volvieron a las aulas

este fue el caso del colegio de convenio Fe y Alegria – Santa Cruz de la Sierra, ubicado en la Villa 1 de Mayo, donde se llevo un acto con alumnos y docentes. Según informo la directora la junta de padres de familia y las profesoras del primer grado de primaria, coordinaron la asistencia de sus niños durante la primera semana para que puedan conocerlos e irlos guiando para llevar las clases virtuales. Indicaron que la asistencia fue voluntaria y con las medidas de bioseguridad.

Situación del departamento cruceño

Este lunes el director Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, Gilberto Molina durante el acto de inicio de la gestión escolar, que se realizo en el Colegio Don Bosco, indicó que, por el alto grado de contagios de coronavirus que se tiene en el departamento, decidieron suspender la modalidad presencial. Molina fue enfático al decir que no se puede poner en riesgo la salud de los maestros y de los estudiantes, sin embargo señalo que hay escuelas del área dispersa, donde haya pocos estudiantes y es posible la modalidad semipresencial.