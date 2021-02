Camacho dice que disidentes traicionaron la confianza de Santa Cruz

El actual candidato a gobernador confirmó que Omar Rueda, Runny Callaú, Tito Caero y Sandra Paz fueron expulsados de las filas de Creemos

Ref. Fotografia: Luis Fernando Camacho en conferencia de prensa | Foto: Creemos

El líder de Creemos, Luis Fernando Camacho se refirió en duros términos a los cuatro diputados que se desmarcaron de la decisiones del bloque y los señaló de traicionar la confianza de Santa Cruz y de tranzar con el Movimiento Al Socialismo.

“Es correcto, hay cuatro diputados que han traicionado la confianza que le ha dado el departamento de Santa Cruz. Han traicionado los principios por los cuales han sido elegidos y han tranzado con el Movimiento Al Socialismo para poder aprobar carteras dentro de lo que es la Asamblea Legislativa”, indicó Camacho en conferencia de prensa este lunes.

El actual candidato a gobernador de Santa Cruz confirmó que Omar Rueda, Runny Callaú, Tito Caero y Sandra Paz fueron expulsados de las filas de Creemos y mediante una demanda por transfugio buscan recuperar estos cuatro curules en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Camacho aseguró que, a pesar de los disidentes, la bancada está sólida. El analista Luis Andia señaló, en entrevista con Unitel, que son normales los desacuerdos en un partido o agrupación porque hay ciudadanos pensantes que tienen diferentes opiniones, pero está mal que a la primera discrepancia se expulse a la gente.

“Las acciones de sus parlamentarios no compatibilizan con lo que proyectó Creemos a la hora de presentar a sus candidatos, por lo que se está observando, no hay diálogo en la bancada, son pocos los que toman decisiones”, opinó Manfredo Bravo, en contacto con esta cadena televisiva. Avizoró aún más salidas si no se cambia el rumbo.

Tras determinarse su expulsión de Creemos, Rueda lanzó críticas hacia el jefe del partido. "No nos debemos a usted señor Camacho, nosotros nos debemos al pueblo y vamos a trabajar por el pueblo para construir proyectos leyes que beneficien a los ciudadanos. ¿Cómo habla de moral sabiendo que grabó a su compañero de fórmula, al señor Marco Antonio Pumari? Ahí tiene la respuesta", dijo el legislador en conferencia de prensa.