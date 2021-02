Llegan mejor preparados para lo virtual

Tras un tortuoso 2020, docentes llegan mejor preparados para lo virtual

De 150.000 maestros solo 20 mil fueron capacitados para dominar plataformas de aprendizaje e información. El acceso a internet de sus alumnos continá siendo motivo de preocupación.

Lunes, 1 de Febrero, 2021

En Bolivia, profesores y alumnos saltaron a las plataformas digitales con clases virtuales intentando dar continuidad a la educación, condicionada por el nuevo rebrote de la propagación del COVID-19. La experiencia de os últimos 100 años era de alumnos en pupitres y con maestros frente al pizarrón, todo eso cambió de golpe allá por marzo del 2020 y entonces el país descubrió que estaba en pañales en cuanto a innovación tecnológica en educación.

A tropezones, docentes, niños, adolescentes y padres de familia tuvieron que adaptarse al nuevo desafío. El Dia recopiló testimonios de maestros que relatan como se adaptan al reto de transmistir conocimiento a sus estudiantes fuera de las aulas.

Trayectoria. La profesora de nivel inicial, Martha Carmen de la Fuente, tiene doce años de experiencia; enseña en el colegio Quiroga Santa Cruz. Sabe que el cambio abrupto del sistema presencial al virtual los tomó de sorpresa, aunque en esta gestión llega mejor preparada, debido a que el 2020 le sirvió para adaptarse al cambio.

“Me organicé para pasar las clases virtuales; se me hizo complicado porque los estudiantes eran niños. Entonces decidí mandar videos grabados una vez cada semana para que se le haga factible a los padres, debido a que algunos no contaban con los recursos necesarios para acceder a internet y obtener un teléfono móvil”, relata la educadora.

De la Fuente, cree que la enseñanza que realizó el anterior año fue dificultosa, aunque a fines de octubre decidió nivelar a sus estudiantes de manera semipresencial con el apoyo de los padres que decidieron enviar a sus hijos con las medidas de prevención y bioseguridad para prevenir contagios. "Empezamos con la división de grupo de cinco niños durante dos horas por semana", rememora

“La desventaja sería que no todos los estudiantes tienen el acceso a internet por el ingreso económico y la ventaja es que entramos a una nueva era tecnológica donde todos aprenderemos”, dijo.

Su mayor reto en 15 años. El Día consultó también al docente Rolando Alex Huanca Gómez destacado profesional con una amplia trayectoria, quien actualmente es Licenciado en Educación Física y Deportes. Relata que lleva más de quince años de trabajo como docente, con alumnos desde inicial hasta secundaria.

"Uno de los inconvenientes que se nos presentó en la anterior gestión fue que no existian politicas claras a nivel nacional para la educación virtual, generando la cancelación del año escolar. Otro problema más resaltante fue no poder acceder a internet gratuito. Bolivia no está preparada para realizar las clases virtuales ya que no tiene las herramientas necesarios de enseñanza – aprendizaje”,aclaró.

Huanca resaltó que a diferencia del anterior del año, ahora tiene la experiencia para no volver a cometer los mismo errones. Asegura que él y sus coleggas llegan mejor capacitados para encarar de mejor manera la enseñanza virtual.

“Para este año está pronosticado utilizar como plataforma principal Classroom junto a otras como Zoom y Google Meet para enseñar a los estudiantes. El otro elemento sería que los jovenes puedan ser capacacitados aunque para ellos, es más factible aprender porque que están más inmersos en la tecnologia”, expresó.

“De acuerdo a la resolución emitida por el Ministerio de Educación, todo el plantel docente tendrá que nivelar la enseñanza escolar debido a la clausura escolar. Empezaremos el primer trimestre con contenidos prioritarios que se dejó en la anterior gestión, para reforzar a los estudiantes. A partir del segundo trimestre se empezará la gestión del 2021”, manifestó Huanca.

Dificultad para el acceso web. La profesora Ana Gómez Aguilar sintió la impotencia de ver que muchos de sus estudiantes no contaban con internet ilimitado, ya que su acceso demanda un costo que muchas veces resulta prohibitivo, Tiene claro que este fue el principal motivo para que los estudiantes se pierdan varias clases virtuales.

“Si el sistema educativo hubiese estado en mejores condiciones y los maestros (mejor) preparados, quizás se hubiera evitado la clausura escolar, es decir, la pandemia lo que hizo fue revelar lo mal que estamos en educación y lo poco preparado que estamos para afrontar cualquier contingencia que pueda darse en el país”, recalca.

“Desde mi experiencia como docente, la pandemia lo que hizo fue revelar lo mal que estamos en educación y lo poco preparados. A pesar trabajo que desempañamos los maestros, el anterior año hizo que como persona adquiriéramos más conocimientos a sobre la tecnología”, reflexiona.

Un 2020 difícil.La maestra de lenguaje Vivian Céspedes Vargas, recalcó que en la gestión 2020, muchos estudiantes y padres de familia se vieron afectados pues que al principio se hizo complicado para ellos porque no todos contaban con una computadora o celular.

“Existieron muchas complicaciones desde la limitación de tiempo para las clases que sólo duraban 40 minutos y que después si querías continuar se tiene que volver a ingresar a la aplicación de Zoom y otro factor fue el internet, pues muchas veces se corta la señal. También el no tener la observación directa con los estudiantes”, aclaró.

La maestra Céspedes señala que lamentablemente no todos cuentan con internet y quizás por eso muchos estudiantes no pasaron sus clases virtuales, pero a pesar de la clausura escolar y de saber que ya habían aprobado, algunos de ellos continuaron hasta noviembre para poder aprender.

El gobierno de Luis Arce que ha sido férreo crítico del manejo de la educación que se hizo durante la gestión de Jeanine Añez, ahora tiene el gran reto de hacer las cosas mejor. En la antesala del inicio de la gestión escolar quedan todavía las interrogantes si de verdad se podrá garantizar el acceso a internet y plataformas virtuales. Caso contrario el Plan B es el envío de textos para que los alumnos no descuiden el aprendizaje. Por parte de los maestros, como los que contaron a El Día su experiencia, el compromiso y la vocación permanecen intactos.