PANDEMIA

Los vacunados la nueva clase privilegiada

A un suministro limitado amenaza con crear una nueva clase social temporal que no solo incluye a quienes corren riesgo de infectarse.

Lunes, 1 de Febrero, 2021

El acceso a un suministro limitado amenaza con crear una nueva clase social temporal que no solo incluye a quienes corren más riesgo de infectarse o enfermarse de gravedad, sino también a las personas que, gracias a su trabajo o a su suerte ya se han inmunizado.

Nada indicaba que la vacuna del coronavirus fuera una puerta al éxito. Una implementación eficiente y escalonada tenía como objetivo inocular a los trabajadores de primera línea y a la gente más vulnerable antes que al resto de la sociedad.

Sin embargo, en este momento, una distribución dispersa y retrasada de un suministro que sigue siendo limitado amenaza con crear, temporalmente, una nueva clase social que incluye no solo a la gente que corre más riesgo de infectarse o enfermarse de gravedad y morir, sino también a los clientes de los supermercados en Washington; los influentes indonesios; los maestros de escuelas primarias; las celebridades estadounidenses; los reporteros de The New York Post y otras personas que, gracias a su trabajo o a su suerte, han podido ser inoculadas de manera rápida.

Las pruebas de las vacunas muestran que tienen una eficacia increíble. Sin embargo, la gente todavía puede contraer el coronavirus cuando está en el proceso de ser inoculada, y es posible que aun así pueda propagar el virus, en especial si mantiene contacto cercano con otras personas o deja de usar cubrebocas.

Como resultado, mientras la gente busca desesperadamente hacer las filas para obtener algo que representa la única protección real en contra de una enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas, muchos individuos que han sido vacunados esperarán con paciencia hasta que les digan que es seguro reunirse.

No obstante, otras personas se han sentido envalentonadas para empezar a congregarse con sus pares vacunados. Algunas de ellas estarán entre las más privilegiadas del mundo.

Este mismo mes, Knightsbridge Circle, un servicio de viajes de lujo de Londres que cobra una membresía anual de 25.000 libras (unos 34.200 dólares), acaparó los titulares cuando su fundador, Stuart McNeill, le comentó a The Telegraph que el club iba a trasladar en avión a sus miembros mayores de 65 años a los Emiratos Árabes Unidos para vacunarse de forma privada (en el Reino Unido, la vacuna solo está disponible por medio del Servicio Nacional de Salud).

Desde que anunció la oferta, el club —que organiza experiencias y alojamientos lujosos para sus miembros— ha recibido más de 2000 solicitudes para obtener la membresía y miles de llamadas telefónicas, correos electrónicos y peticiones en redes sociales, según McNeill, quien también escribió, en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico, que “varias empresas de jets privados” se han acercado a su organización para colaborar con el club y transportar a los vacunados.