Elecciones subnacionales

Waldo Albarracín declina su candidatura a la alcaldía de La Paz

Sábado, 30 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Waldo Albarracín

El candidato a la alcaldía de La Paz por Comunidad Ciudadana, Waldo Albarracín, decidió declinar su candidatura por razones “ético, morales”, informó a ANF su hijo, Franco Albarracín.

Dos razones motivaron para que abandone su candidatura explicó Franco: el preocupante incremento de casos de Covid-19 en el país, además de la cantidad de personas que a diario están muriendo por el virus y, el hostigamiento que aún sufre su familia de parte del Gobierno central.

“Es muy difícil que Waldo Albarracín siga haciendo campaña mientras la gente se está muriendo y cada día se incrementan los casos de contagiados, en esas condiciones no es posible hacer campaña electoral. "No es ético, no es moral”, sostuvo Franco.