Viceministra Castro dice que 'no ha habido ningún efecto' adverso tras primeras vacunaciones con Sputnik V

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, aseguró que hasta el momento “no ha habido ningún efecto” adverso entre los primeros inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 en el departamento de Santa Cruz.

“Todo tranquilo hasta el momento. Después de los 30 minutos de ser observados los pacientes no ha habido ningún efecto. Entonces, lo que nosotros vemos es muy positivo”, manifestó.

El presidente Luis Arce inauguró ayer, viernes, la vacunación nacional contra el COVID-19 y Santa Cruz recibió el primer lote de vacunas Sputnik V para inmunizar, en primer lugar, al personal médico que trabaja en emergencias y en las Unidades de Terapia Intensiva.

A esas vacunas se suman 2,2 millones de pruebas de antígeno nasal que son aplicadas de manera gratuita y rápida para detectar casos de coronavirus de forma temprana.

En el acto, el mandatario dijo que con la entrega del primer lote de vacunas el Gobierno está cumpliendo su compromiso y ahora toca a las gobernaciones y alcaldías aplicar los inmunizantes, así como las pruebas de antígeno nasal en el marco del plan conjunto de lucha contra el COVID-19.

“Como Gobierno Nacional venimos cumpliendo, no les estamos mandando a la batalla sin armas, les estamos proporcionando las pruebas, que son unas pruebas eficientes, eficaces y en corto tiempo. Pedimos la cooperación y el trabajo comprometido del personal médico para poder llegar con pruebas, más pruebas y pruebas al personal”, resaltó el Presidente.

La autoridad llamó a consolidar los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y las entidades subnacionales.

“Y así de manera conjunta, todos unidos en esta tarea de lucha contra el COVID vamos a lograr salir adelante y lo estamos haciendo, tienen la esperanza, lo han dicho ustedes: ‘hay luz al final del túnel’, por fin. Esta es una solución estructural (las vacunas), ya no es un paliativo, ya no es un defensivo ya no es un aguante, ya no es una resistencia, ahora ya estamos empezando la etapa de solucionar estructuralmente el problema”, manifestó.