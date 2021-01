Rivales insisten en su inhabilitación

Concejo ratifica a Sosa como alcaldesa

Municipio. El TED ordenó el retiro de 20 gigantografías de su campaña. Se filtra otro audio en el que reclama a un colaborador.

Sábado, 30 de Enero, 2021

La alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, vive días turbulentos. Por un lado el concejo municipal le dio un espaldarazo al ratificarla en el cargo, pero sus rivales insisten en inhabilitarla como candidata en los comicios del próximo 7 de marzo.

En la sesión realizada este viernes, Sosa fue ratificada con el respaldo de seis concejales, un voto en contra y otra abstención. Jhonny Fernández abandonó la sala, mientras que Rosario Schamisseddine señaló que hay un aplazo en la gestión de Sosa.

Apelan su habilitación. Jaime Soliz, candidato a concejal por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), señaló que este partido presentó una apelación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el fallo del Tribunal Electoral Departamental (TED), que determinó que no había causal para sacarla de la carrera ya que no necesitaba renunciar como alcaldesa para postular con la sigla de Santa Cruz Para Todos (SPT). Además, Soliz señaló que se presentará otra demanda en la justicia por el audio difundido el lunes en el que Sosa increpa a sus colaboradores por no hacer campaña.

Este viernes, el analista político, Carlos Valverde, difundió otra grabación de la alcaldesa.

"Mostrame que estás haciendo de campaña, no es poner el dedito aquí, quiero que todo el mundo presente por favor, y lo he dicho ayer (lunes), su carta de renuncia para ver a quien ratifico, quiénes hacen campaña y quiénes se movilizan", se escucha en el audio atribuido a Sosa.

Por otro lado, el TED cruceño ordenó el retiro de 20 gigantografías de la campaña de Sosa, en las que se hacia referencia a obras ediles.

"Fuimos los únicos en presentar esta denuncia y demostrar que se viola la norma", resaltó Alberto Vaca, candidato a concejal por Demócratas. Agregó que hay un gasto millonario de SPT, que solo en vallas destinó 1,3 millones.

