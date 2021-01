Especialista en terapia intensiva

Así es la primera mujer que recibió la vacuna en Santa Cruz

Viernes, 29 de Enero, 2021

La enfermera Sandra Ríos Villarte, especialista en terapia intensiva y con 16 años servicio, es la primera de diez profesionales de primera línea que este viernes hizo historia al recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik-V contra el COVID-19.

Ríos Villarte, oriunda de Oruro, trabaja en uno de los domos de terapia intensiva del Hospital Universitario Japonés, cuyo personal ha sido seleccionado para recibir las primeras dosis del inmunizante. Señaló que cerca de las 11 de la noche del jueves le comunicaron que fue elegida para ser parte del grupo a inmunizar.

La enfermera y madre de una niña de 5 años, que está de cumpleaños, despertó temprano esta vienres y posteó un mensaje en su muro de Facebook: "Hoy es un día muy importante, la confianza se la dejo a Dios Padre Celestial, hoy es el reto más importante de mi vida, sé que saldrá todo bien". En declaraciones dijo estar con sentimientos encontrados pues estaba siendo parte de algo importante, pero también no estaba presente en el dia especial de su pequeña.

Cerca del mediodía, junto a sus colegas que trabajan en uno de los domos habilitados para atender casos de coronavirus, en el Hospital Universitario Japonés, la enfermera esperó en salón auditorio la llegada del presidente Luis Arce Catacora que dio inicio a la inmunización del personal de primera línea. "Me siento nerviosa, pero a la vez a la expectativa de recibir la vacuna porque sé que nos permitirá seguir en la batalla atendiendo a los pacientes positivos, es un día especial", dijo la profesional.

Una vez vacunada declaró, "Ya puedo respirar tranquila, muchas gracias. La verdad me siento bien no he tenido ningún efecto; es más, me han controlado los signos, estoy con signos vitales como de una quinceañera. Gracias estoy muy emocionada, lo hemos logrado", expresó Ríos tras recibir su carnet de vacunación de las manos del mandatario.