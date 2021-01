Personal médico fueron los primeros

Arrancó vacunación contra el Covid-19 en Bolivia

Plan. Las dosis del primer lote, están previstas para 10.000 servidores del servicio médico, entre intensivista, médicos, asistentes y enfermería.

Viernes, 29 de Enero, 2021

Bolivia inició al mediodía de este viernes 29 de enero la vacunación contra el COVID-19, con la aplicación de la primera dosis del inmunizante ruso Suptnik V a una enfermera de terapia intensiva del Hospital Japonés de la capital cruceña. De igual manera un total de 10 profesionales intensivistas, entre médicos y enfermeras fueron vacunados. El acto se realizó en presencia del presidente Luis Arce junto al director del Servicio Departamental de Salud, Marcelo Ríos.

Una enfermera recibió la primera vacuna

La enfermera Sandra Ríos Villarte, con especialidad en terapia intensiva, fue la primera funcionaria del Hospital Japonés, en recibir este viernes la primera dosis de la vacuna Sputnik V. La profesional lleva 16 años de servicio y desde que comenzó la pandemia el pasado año, no se contagio hasta el momento pese a los turnos que llevó atendiendo a pacientes infectados por el coronavirus en la Unidad de Terapia Intensiva. "Ya puedo respirar tranquila, muchas gracias. La verdad me siento bien no he tenido ningún efecto; es más, me han controlado los signos, estoy con signos vitales como de una quinceañera... Gracias estoy muy emocionada, lo hemos logrado", expresó Ríos tras recibir su carnet de vacunación de las manos del mandatario.

Procedimiento

La vacunación se la realiza vía intramuscular. La primera dosis representa un 50% de protección al sistema inmunológico. Ríos cumplió un riguroso protocolo para la vacunación. Primero, entregó su cédula de identidad, luego aceptó el acuerdo de consentimiento informado que permite que la profesional conozca los beneficios de la vacuna. Posteriormente se comprometió a recibir la segunda dosis en 21 días y recibió un carnét de vacunación. Explicó que cada frasco de la vacuna contiene 5 dosis que serán aplicadas.

Prioridad para salubristas

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, aclaró que las vacunas contra el coronavirus que llegaron el jueves al país serán aplicadas con prioridad a los médicos y personal de salud, no a los legisladores. Diez profesionales del Japones entre médicos enfermeras y auxiliares, recibieron las primeras aplicaciones de las vacunas, abriendo una campaña que se concentrará inicialmente en el personal sanitario del país. Entre las diez personas figuran los médicos David Pari y Mauricio Quezada, además de las auxiliares Alejandrina Diaz, Adela Requena y Martina Zúñiga y los licenciados en enfermería Ediliana Banegas, Elena Justiniano y José Miguel Mamani. "Me siento bendecido y privilegiado de recibir esta primera dosis. Es una luz al final del túnel", dijo el médico Quezada al momento de recibir la vacuna.

Plan de inmunizacion

El jueves llegaron a Bolivia las primeras 20 mil dosis de la vacuna rusa 'Sputnik V' contra el coronavirus. El lote forma parte de las 5,2 millones que el Gobierno logró adquirir de ese fármaco. El Gobierno garantizó la provisión de al menos 15 millones de vacunas (Sputnik V, AstraZeneca/Oxford y Covax) que llegarán de forma gradual entre 30 a 60 días, con el objetivo de suministrarla de forma gratuita y voluntaria a la población boliviana.