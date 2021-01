El Searpi pronostica 9 días continuos de precipitaciones

Dato. Lluvias ocasionan 4 crecidas de ríos en el departamento; la zona norte, la más afectada

Jueves, 28 de Enero, 2021

Este jueves el Searpi de la Gobernación reportó dos crecidas extraordinarias en los ríos Ichilo y Piraí, este en la cuenca baja por la zona del municipio de San Pedro, más dos grandes crecidas en los ríos Yapacaní y en la cuenca alta del Río Grande, mientras que el resto de las afectaciones son pequeñas crecidas con tendencias de ir aumentando conforme se vayan dando los escurrimientos ante dichos cuerpos de agua.

Reporte

Juan Manuel Antony, director de Obras de la institución, informó que la mayor precipitación se da en el Norte Integrado, en las provincias Obispo Santisteban, Sara e Ichilo, cuyo registro acumulado, producto de ayer y hoy, en el municipio de Yapacaní es de 188 milímetros por metro cuadrado (mm), seguido de San Pedro de 179 mm, el río Ichilo con 126 mm y Montero con 100 mm.

Lluvias continuarán

Por su parte, el pronóstico indica que las precipitaciones con mayor intensidad se mantendrán en el resto de la jornada, y que continuarán para los próximos 9 días, motivo por el cual la autoridad pidió a la población seguir con las recomendaciones de no acercarse a los ríos y no desarrollar ninguna actividad, tanto de extracción de áridos, pesca y turismo, para así no lamentar consecuencias ante estos fenómenos climáticos. De la misma manera, Antony descartó que haya posibilidad de desborde debido al trabajo desarrollado por el Searpi en más de 1.800 km de defensivos en estos 12 últimos años, aunque alertó a los productores respetar la servidumbre ecológica y el amortiguamiento de 1.000 metros de los ríos para no ejecutar ninguna faena productiva.