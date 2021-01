Puentes fueron destruidos por el agua

Lluvias causan estragos en el departamento cruceño

Pronóstico. Autoridades del SEARPI anunciaron que las precipitaciones continuarán los siguientes días.

Jueves, 28 de Enero, 2021

Las intensas lluvias que desde la jornada del martes cayeron en diferentes partes de Santa Cruz, repercuten en la crecida de algunos ríos, ocasionando la caída de puentes que unen varios puntos del norte cruceño y la inundación de comunidades. Mientras que, en la zona urbana vecinos se quejan del rebalse de canales de drenaje y calles anegadas de agua.

Colapso de alcantarillado en Buena Vista

A raíz de las fuertes lluvias suscitadas en el departamento cruceño, a la altura de Buenavista un tramo de la carretera que une Santa Cruz - Cochabamba, colapsó dejando un hueco considerable, impidiendo el paso de los vehículos. En base a declaraciones de los pobladores, el deslizamiento inició aproximadamente a las 03:00 am, y finalmente a las 05:00 am este se vino abajo. "La fuerza de la lluvia pudo más, ya que esta no paró en ningún momento y la capa asfáltica de a poco fue cediendo hasta que se derrumbó", afirmó uno de los pobladores. Según se reportó, personal y maquinaria de la ABC trabaja en el lugar para habilitar un desvío provisional y en la rehabilitación de la vía afectada, “se ruega tomar previsiones”, dicta un comunicado.

Caída del puente en Portachuelo

Aproximadamente a las 12:00 horas de este jueves, un puente ubicado en la comunidad de San Juan de Palometilla, exactamente sobre la carretera Portachuelo-Buena Vista, colapsó debido a la crecida del río San Miguelito, provocado por las fuertes lluvias registradas. Por fortuna no se han reportado daños a personas, solo daños materiales. Ante esto la ABC habilitó el puente nuevo que está paralelo al que cayo y que se encuentra en construcción, de manera que se pueda circular con seguridad por la zona.

Comunidades inundadas

En el municipio de San Carlos, Yapacaní, Portachuelo y en la comunidad de Puerto Grether se ha reportado el ingreso del agua, producto de las lluvias, a las viviendas. A esto se suma la alerta emitida por el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regulaciones del río Piraí (Searpi) ante la crecida de ríos. En redes sociales se puede ver cómo el agua ingresa a las casas y como los pobladores de estas comunidades deben salir para resguardarse de los embates del clima.

Sin salida de buses de Santa Cruz a Cochabamba

Tras la caída de dos puentes por Buena Vista, además de bloqueos en la carretera antigua, se ha suspendido la salida de buses a Cochabamba. Mientras que por la antigua carretera, se han reportado bloqueos y algunos deslizamientos en Samaipata, Santa Rita y El Torno que impiden la circulación normal en estas zonas. “No hay salidas autorizadas. Esperemos que en las próximas horas mejore la situación en la antigua carretera”, manifestaron desde Tránsito de la Bimodal.

Calles inundadas de la capital cruceña

Las lluvias que están cayendo en Santa Cruz dejan las calles y avenidas, de diferentes barrios, llenas de agua y a esto se le suma la falta de mantenimiento de los canales de drenaje. Vecinos de diferentes barrios reclaman la falta de trabajo en mantenimientos y nuevas obras, esperan una pronta solución por parte de las autoridades, que ya adelantaron que procederán con los mantenimientos una vez pasen las lluvias.