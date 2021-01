Fijación de precios y restricciones

Cadex expresa su preocupación por políticas y presión de rubros que ponen en riesgo al sector agroexportador

Jueves, 28 de Enero, 2021

La CADEX emitió un pronunciamiento este jueves donde expresa su preocupación por políticas de Estado como la fijación de precios y restricciones a las ventas al exterior, además de las presiones de rubros subsidiados, que están poniendo en riesgo la continuidad del sector agroexportador oleaginoso, el cluster más importante del país que genera divisas por 800 millones de dólares y 300 mil empleos.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), Oswaldo Barriga, cuestionó las “declaraciones irresponsables” de los dirigentes del sector avícola y porcino, que según él, buscan imponer políticas nefastas como el control interno de precios e imposición de cupos.

Ven un ataque sistemático

Jorge Alberto Amantegui, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), señaló que hay un ataque sistemático de los avicultores y porcinocultores con denuncias falsas de que las aceiteras no estaban entregando los volúmenes comprometidos de harina solvente de soya.

Desde hace un mes, un Decreto Supremo y una resolución biministerial, de las carteras de Desarrollo Productivo y Desarrollo Rural, establece que las industrias deben entregar unas 32 mil toneladas mensuales de derivados de soya a un precio de 295 dólares, lo que representa un subsidio de unos 200 dólares por tonelada a las avícolas y granjas porcinas, tomando como referencia la cotización internacional que bordea los 500 dólares por tonelada, explicaron los directivos de la CADEX y CANIOB.

Industriales y exportadores exigen certidumbre

“Instamos a aquellos dirigentes que de manera irresponsable han estado generando toda esta incertidumbre, instamos al gobierno nacional a que se busquen políticas que no generen desincentivo, que no generen estos desequilibrios, sino más bien certidumbre que generen una motivación a seguir invirtiendo en el campo, seguir invirtiendo en la industria, seguir invirtiendo en el transporte, seguir invirtiendo en las exportaciones. Necesitamos equilibrio”, señala la CADEX, en su pronunciamiento.

El miércoles los avicultores expresaron su queja porque supuestamente solo le estaba llegando la mitad de los cupos asignados, situación que fue desmentida por la CANIOB. Horas después, el ministerio de Desarrollo Productivo advirtió con limitar más las exportaciones del sector soyero, si no se abastece el mercado interno.

“Lamentamos, que por un comunicado de prensa y simples declaraciones de algunos dirigentes, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural asuma una posición oficial a través de Comunicados Abiertos, parcializándose con los sectores avícolas y porcinos, ratificando el riesgo sobre las exportaciones de manera irresponsable”, señaló el titular de la CADEX al respecto.