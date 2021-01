Los denunciantes pueden apelar

El TED rechaza recurso y Sosa sigue en carrera por la alcaldía cruceña

Jueves, 28 de Enero, 2021

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz rechazó este miércoles un recurso para inhabilitar a la alcaldesa interina, Angélica Sosa, como candidata al mismo cargo en las elecciones del 7 de marzo del 2021.

Saul Paniagua, presidente del TED, confirmó la determinación en una rueda de prensa. Explicó que los demandantes tienen 24 horas de plazo para apelar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad que puede definir si confirma la decisión, si la revoca o si anula el proceso.

Omar Ribera, candidato a la alcaldía por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), presentó una demanda de inhabilitación al considerar que Sosa no podía postular al ejercer como alcaldesa, que es un cargo designado y no electo. Argumentaba que tal situación está prohibida en el artículo 283, numeral 3 de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, el TED no halló causal de inelegibilidad previsto en el artículo 283 de la CPE y por tanto permitió que Sosa continúe en carrera.

Paniagua indicó que aún está pendiente una resolución sobre nuevas demandas presentadas contra Sosa, tras la difusión de unos audios en los que recrimina a sus colaboradores por no hacer campaña.

Rosario Schamisseddine, candidata a alcaldesa por la agrupación Unidos, presentó el martes una denuncia contra Sosa por el delito de coacción y solicita su inhabilitación como candidata.

“Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están. No voy admitir más peros, tienen que estar en cada unidad vecinal ganando uno a uno el voto y cada uno me deberá reportar en foto a un chat que voy a crear”, dice Sosa en la grabación filtrada este lunes.