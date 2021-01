Tras peregrinar por 4 hospitales, hombre fallece por falta de atención

Situación. Según las autoridades de salud, el sistema sanitario está en crisis. Lamentablemente el hombre murió este miércoles.

Miércoles, 27 de Enero, 2021

Un hombre de aproximadamente 60 años con sospecha de coronavirus (Covid-19) pasó un calvario en sus últimas horas de vida pues deambuló con su hija por cuatro hospitales de segundo y tercer nivel en busca de atención médica. Al final, este miércoles por la mañana se confirmó su deceso. Ante esto autoridades sanitarias anunciaron una investigación para determinar responsabilidades y saber con certeza qué pasó en este caso.

Víacrucis

Inicialmente la hija señalo, señalo que, a primeras horas del martes su padre se descompenso, por lo que acudió en taxi al Hospital Frances y tras no permitirle su ingreso, porque le señalaron que lo traslade al Centro Médico Los Olivos, en donde supuestamente lo derivarían a un hospital de tercer nivel.

Allí los responsables del centro realizaron varias llamadas para buscar donde trasladarlo. “Nos derivaron al Hospital de la Pampa, y ahi la la doctora me dijo, su padre va a morir, no hay espacio, váyase, ya que mi padre necesitaba de cuidados en terapia intensiva”, indicó afligida la joven.

Asistieron al hombre en una ambulancia

Finalmente le dieron referencia en el Hospital Japonés, donde tras más de cuatro horas de espera, el hombre de la tercera edad recibió oxígeno en el interior de una ambulancia del municipio.

Mientras ocurría esto se le aplicó oxígeno pero no pudo ser ingresado por lo que nuevamente regresó al Hospital de La Pampa, lugar en el que este miércoles falleció.

Hospitales municipales no contarían con UTIs

Marisabel Vaca, secretaría municipal de Salud dijo que se valoró al paciente que presentaba un diagnóstico para ser asistido en un centro de tercer nivel como el San Juan de Dios o el Japonés, hospital al que al final se lo refirió.

"Hemos realizado recambios de tubo de oxígeno preservando la vida del paciente (pero) al no tener ninguna solución lo regresamos a nuestro hospital Pampa de la Isla comunicándole a la familia que estábamos agotando todas las acciones porque no es la complejidad del establecimiento que debe atener este tipo de pacientes con saturación de 56", dijo Vaca a tiempo de instar a la Gobernación cruceña que posibilite la apertura de los domos que existen para la atención de pacientes graves de Covid.

“Instamos al gobierno departamental que abra sus terapias intensivas del Hospital San Juan de Dios y Hospital Japonés. El día de ayer hicimos llegar cuatro cartas al doctor Marcelo Ríos, indicándole que tengo en su totalidad 19 pacientes con criterios de terapia intensiva”, dijo la funcionaria.

Iniciarán investigación

Marcelo Ríos, director del Sedes, explicó que ninguna autoridad puede deslindar responsabilidad de la salud de la población y que "no se puede poner en riesgo la vida de un paciente enviando a un lugar en donde no hay una aceptación" porque "no se lo envía porque sí".

Anunció que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades en este hecho que no es el primer caso ya que, esto sucede todos los días en Santa Cruz, hace semanas por la situación critica que vive el sistema sanitario.