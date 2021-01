Destacada a nivel internacional

Camila Lechín entre las 50 mejores chef mujeres de América Latina

"Estar en el radar de una revista tan prestigiosa me emociona y me enorgullece", expresó la boliviana.

Miércoles, 27 de Enero, 2021

En la reciente publicación de la revista FineDining Lovers, Camila Lechín fue incluida entre las 50 mejores chef mujeres de América Latina.

La destacada boliviana cumple funciones como chef ejecutiva de Los Tajibos Hotel y dirige los tres principales restaurantes del complejo hotelero; La Terraza (especializado en comida nacional e internacional), Jardín de Asia (enfocado en productos bolivianos con influencia asiática) y Piegari (reconocido por sus pastas y carnes), así también la cocina del Centro de Convenciones ¨El Conquistador¨ y el comedor del personal.

“Yo tenía 6 años cuando llegó (su padre) de un viaje con el libro Le Cordon Bleu, de cocina francesa muy técnico y de elaboraciones sofisticadas. Así inicié mi viaje por la cocina. Hacíamos paso a paso cada receta. Nos tomaba más o menos 3 días elaborar un menú de 4 pasos para 10 personas, ¡una locura! Nos quedábamos despiertos hasta tarde, dejábamos nuestros caldos hervir por más de 12 horas, en la cocina del patio. No teníamos equipos modernos, cerníamos las salsas en colador casero, pero tomábamos en cada detalle de la receta como ‘cortar el mirepoix de verduras’, ‘envolver el bouquet garni con hoja de puerro’, ‘clarificar caldos’. Era una aventura. Hicimos áspics deliciosos con oporto y Pave du roi, una torta de chocolate con mousse de chocolate y cointreau. Incluso elaboramos nuestro propio embutido de salmón, y todo esto en la cocina de mi casa”, contó Camila Lechín sobre sus inicios en la cocina.

La importante revista culinaria FineDining Lovers nace con un compromiso hacia la alta cocina, lanzando su propio concurso —auspiciado por Agua San Pellegrino— para encontrar a los mejores chefs del mundo, y así reafirmar su responsabilidad social en la búsqueda y contacto con los jóvenes talentos.

“Es una reafirmación de que el trabajo y la perseverancia empieza a dar frutos. Estar en el radar de una revista tan prestigiosa me emociona y me enorgullece. Pero nada sería posible si no fuera por todo el trabajo de mi equipo”, comenta la chef.