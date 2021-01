Tras la denuncia de avicultores

Industrias niegan desabastecimiento de harina de soya en el mercado interno

Miércoles, 27 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Jorge Alberto Amantegui, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia. Foto: Regis Montero - El Día

“Es mentira que la industria esté desabasteciendo el mercado interno”. Así de enfático y contundente se expresó Jorge Alberto Amantegui, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) al negar la falta de provisión de la harina solvente de soya, tal como denunciaron los avícolas.

El directivo explicó que el 24 de diciembre del año pasado se firmó la normativa, el 8 de enero se acordaron los convenios con el gobierno donde se establece la banda de precios y el 13 llegaron las listas de asignaciones de los volúmenes que deben entregar a precio subsidiado.

A partir de entonces la provisión ha sido normal. “Lamentablemente esos 15 días anteriores no se pueden entregar doblemente en estos días. Los camiones entran uno a uno, no uno encima de otro, para que se pueda compensar lo que no se pudo entregar, no por culpa de las industrias, 15 días atrás”, explicó Amantegui.

Recalcó que los cupos y la banda de precios, a pesar de que no son buenos y distorsionan el mercado, los están cumpliendo. El sector industrial debe entregar 32.000 toneladas mensuales, lo que representa un incremento de 2.000 toneladas, con respecto a las 30.000 que despachaban con el anterior convenio, bajo el cual los avicultores y porcinocultores recogían en promedio un 80 por ciento de la asignación.

Advierten que hay desvío de producto y reventa

Amantegui reveló que en un operativo realizado por el viceministerio de Comercio Interno y la Empresa de Alimentos (Emapa) se detectó la venta irregular de harina de soya en los mercados de abasto.

Como el producto se entrega a un costo subsidiado y 200 dólares por debajo del precio internacional, “es un buen negocio revender la harina de soya”, señala el titular de la Caniob. Por esta razón consideró que se debe modificar este sistema de banda de precios para que nadie salga perjudicado.

El costo en el mercado interno es de 295 dólares (unos 2.053 bolivianos) y en el mercado internacional vale unos 500 dólares. Advirtió que por esta razón es probable que salga harina de contrabando hacía Perú, por Desaguadero, ya que, en dicho país el producto cuesta 500 dólares, mientras que el precio del pollo es similar al costo en Bolivia.

“El precio (del pollo) no baja en la canasta familiar, entonces, algo está pasando. La cosa no está equilibrada, no es lo correcto”, cuestionó Amantegui.

Considera, que debido al precio subvencionado, actualmente es más negocio comprar harina de soya y revenderla que alimentar a los pollos.

"Caniob analizará las acciones que correspondan en contra de los dirigentes que acudan a la prensa faltando a la verdad con sus aseveraciones", dijo Amantegui.

La situación de la industria es delicada

Con la actual banda de precios se complicará la situación de la industria, que tendrán problemas para procesar los productos con esos costos. Caniob advierte que esta situación puede afectar a la cadena productiva.

“Vamos a tener problemas con los sectores productivos, con los vendedores de granos, para comprarle el grano en la campaña de verano. La situación se puede poner complicada en toda la cadena oleaginosa”, alertó Amantegui.

Esperan que en el próximo se pueda firmar una nueva resolución biministerial, de las carteras de Desarrollo Rural y Desarrollo Productivo, donde se fije una nueva banda que refleje el precio real al que se paga el grano de soya.