Entrevista con una revista televisiva

Camacho trabajará para frenar los avasallamientos de tierras

Preocupación. El candidato a gobernador de enfoca en la necesidad de gestionar la reactivación económica del departamento.

Miércoles, 27 de Enero, 2021

Acciones para frenar los avasallamientos de tierras cruceñas, es una de las prioridades por las que trabajará el candidato a gobernador, Luis Fernando Camacho.

En una entrevista con una revista televisiva, manifestó su preocupación por los asentamientos ilegales en diferentes municipios del departamento, señalando que la dotación de tierras, debe ser para la gente viviente en el lugar, tal y como establecen las normas.

Señaló que si bien existe una comisión agraria departamental para que se encargue de estos temas, no funciona debido a una serie de factores en el que el Estado impide que se ponga en práctica.

Camacho señaló que la falta de dicha comisión ha dado paso a que los alcaldes presionados hayan autorizado los asentamientos. "Los avasallamientos es un problema grave que no sólo afecta al modelo productivo cruceño, sino al cruceño y al viviente en si del lugar. Eso no puede haber, la Gobernación debe hacerlo como método de defensa activo y de defensa de sus tierras", precisó.

El líder de Creemos, también se refirió a los grandes proyectos pendientes en el departamento, como Mutun, Hidrovias y Rositas.

Mencionó que éstos no deben quedar en el discurso, sino que deben cumplirse por un compromiso para el desarrollo de la economía y por el objetivo histórico que representan para la región. "La visión centralista ha buscado siempre que no se lleven adelante estos proyectos para el desarrollo real. Pero más allá de eso, nosotros tenemos proyectos inmediatos para subsanar esas falencias", dijo al momento de señalar la construcción de obras chicas inmediatas que puedan producir 70 mil empleos, además de una inversión de mil millones de dólares en varios proyectos como industrialización de provocias, construcción de un parque tecnológico, construir mataderos y cadena de frío en la chiquitania, industrialización de la madera e industrialización de frutas y verduras en los Valles.

Camacho dejó en claro, que para conseguir los objetivos, no es necesario arrodillarse al centralismo, ya que los cruceños consiguieron sus servicios básicos por el trabajo propio y sin recibir ayuda del Gobierno central. "Uno como autoridad tienen que buscar las medidas. Están aplicando el mismo discursos de Evo Morales, cuando decía que si no votan por mi no le llegan las obra. Parece que no conocen al cruceño, al cruceño no le han dado nada, decir eso es subestimar al cruceño", reprochó.