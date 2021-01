Circula en las redes sociales

Filtran audio en el que Sosa reprocha la falta de compromiso de sus colaboradores con la campaña

Martes, 26 de Enero, 2021

Este lunes por la noche comenzó a circular un audio en el que se escucha a la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, lanzar duros reproches a sus colaboradores a quienes les reclama por su falta de compromiso con la campaña y les pide poner sus cargos a disposición si no están dispuestos a seguirle el ritmo de trabajo.

Además le exige compromiso y les indica que de ahora en adelante comprobará si están trabajando realmente por la campaña a través de reportes a un grupo de WhatsApp. “Quizás estas encuestas sean las reales o no, pero yo creo que hay un `no importismo` de todos ustedes. Voy a pedir que mañana todos me presenten su renuncia”, señala Sosa.

La autoridad hacía referencia al sondeo de Cies Mori, difundido por Unitel este domingo, en el que Jhonny Fernández se ubica primero con 25,8 y ella ocupa el segundo lugar con 15,7%, es decir más de 10 puntos de ventaja con miras a las elecciones del próximo 7 de marzo.

En la grabación, la alcaldesa interina señala que uno de los motivos de su molestia es que fue a seis barrios y en cada uno de ellos había solo 10 personas esperándola. “Es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están y quienes quieran irse con Jhonny (Fernández) tienen la libertad porque realmente me siento traicionada”.

Al final les pide a sus colaboradores “un esfuerzo común y de lealtad al alcalde Percy Fernández” y que salgan a ganar los votos en cada unidad vecinal.

Este martes, Sosa intentó en principio evadir referirse al tema, luego, sin admitir la veracidad del audio señaló que normalmente en los gobiernos se ponen todos los cargos a disposición y anticipó que ratificará a la mayoría.

“Yo cuando fui secretaria, en las dos gestiones que el ingeniero (Percy Fernández) hizo campaña, las dos renuncié para ayudar”, dijo Sosa desde el Cambódromo hasta donde llegó para dar más detalles del plan de vacunación masiva contra el Covid-19, que se realizará en ese lugar ni bien lleguen las dosis.