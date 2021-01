Informó el jefe en Bolivia de Interpol

Se cierra la vía de Interpol para activar la búsqueda de Murillo y López

Lunes, 25 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Arturo Murillo y Luis Fernando López.

La instancia de Interpol está cerrada para proceder a la búsqueda de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, informó el jefe en Bolivia de esa entidad policial, Pablo García.

“En este caso ya este canal de Interpol queda completamente cerrado y serán nuestras autoridades quienes van a ver alguna otra forma de llevar adelante este tema”, dijo García, según reportaron ATB Y Red Uno.

La activación de la notificación azul de Interpol contra Murillo y López ya fue solicitada el año pasado, por el caso agentes químicos, pero entonces la Interpol, desde su sede en Francia, había rechazo esa posibilidad.

El jefe policial recordó que el 3 de diciembre la Interpol desde su sede en Francia había mandado el rechazo a activar el sello azul, pero después se solicitó aclarar el motivo de la decisión, pero la Policía Internacional el 8 de diciembre respondió que no daba más explicaciones.

“Nos volvieron a mandar una nueva nota (de Interpol Francia) indicándonos que ellos no dan ninguna explicación, que ellos netamente han visto en esa oportunidad que no lo iban acepta (la búsqueda) y que por favor ya no intentemos nuevamente porque nos iban a responder lo mismo cuantas veces hagamos la solicitud”, detalló.

La Fiscalía ya imputó formalmente a Murillo y López por el caso de agentes químicos y anunció que con ello se tramitaría el sello rojo de Interpol, pero el coronel García recalcó que esa vía está cerrada.

“A partir del 3 de diciembre que llegó la nota y el 8 que llegó una segunda nota de que no va a proceder por esa instancia la búsqueda de esos señores, entonces ya esta instancia de interpol está cerrada, completamente cerrada”, recalcó.

Entretanto, se conoce que ambos exministros se encontrarían en Estados Unidos, luego de salir del país en noviembre de 2020, según la Policía.