Retorno escolar

Padres de colegios particulares piden descuento del 50% por clases virtuales y 30% por semipresenciales

Lunes, 25 de Enero, 2021

La Asociación Nacional de Madres y Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia, pide la intervención del Ministerio de Justicia, Iván Lima, ante los abusos de colegios particulares e incluso procesos penales contra los notarios de fe pública que se prestaron para que se haga oficial la firma para el pago de pensiones. Anuncian que este año debería existir un descuento de pensiones diferenciado, es decir, 50% de descuento, en clases presenciales y 30% de descuento en clases semipresenciales.

José Antonio Pereira, presidente de la Asociación Nacional de Madres y Padres de familia de colegios Privados de Bolivia manifestó que se está pidiendo esa intervención a la cartera de justicia por los abusos de cobros de preinscripción, además de los colegios que realizaron los contratos con denuncias penales que fueron firmados ante notarios de fe publica –“estos abusos es por culpa de las autoridades que poco o nada hacen, estamos huérfanos de autoridades que no son claros o que dejan de lado a los estudiantes de colegios privados”—manifestó.

Agregó que estos abusos no se dan solo en colegios sino también en universidades privadas, que cobran el 100% de la pensión.

“Las universidades no rebajaron las pensiones. Queremos que se intervenga también las universidades porque es el padre quien solventa a los estudiantes. El año pasado se prometió hasta becas a los que donaban plasma pero no se cumplió y son padres e inclusos los mismos estudiantes los que solventan sus estudios. Pedimos clamorosamente al Ministro que intervenga y siente precedente con procesos penales a colegios, universidades y notarios”, sostuvo.

Manifiesta que sobre las pensiones, en la única oportunidad que tuvieron para reunirse con el ministro de Educación Adrián Quelca, le plantearon que la resolución ministerial sea ambigua, es decir que no se margine la educación privada, y que sea claro para que no se tengan los problemas de la gestión pasada, sin embargo no se hizo caso.

“El ministro de Educación dice que es Economía el que debe regular el tema de las pensiones, pero los colegios hacen lo que quieren nuestras autoridades tienen que asumir su responsabilidad. Solo queremos pagar lo justo”

Agrega” Pedimos que las clases virtuales tengan el 50 % de descuento y por clases semipresenciales se haga un descuento del 30 % y lo vamos a sostener porque los padres nos encontramos con graves problemas económicos”.

Anuncian que acudirán ante el presidente del Estado, Luis Arce para que se escuchen sus medidas.