Camacho: 'La Gobernación es un sitio ideal para defender los ideales de Santa Cruz'

Proyecto. El candidato a gobernador ratifica que su gestión será transparente y de cara al pueblo.

Sábado, 23 de Enero, 2021

El candidato a gobernador, Luis Fernando Camacho, subraya que decidió ser candidato a la Gobernación cruceña, por ser el escenario más adecuado para continuar con su lucha. "La Gobernación es un sitio ideal para defender los ideales de Santa Cruz, para tener un posición firme respecto a nuestra democracia, nuestros jóvenes y nuestras mujeres", manifestó éste sábado en entrevista con un programa radial.

Camacho, destacó que sus propuestas de Gobierno no son improvisadas, sino más bien están basadas al mandato y necesidades del pueblo. "Si nosotros no respetamos los mandatos de un pueblo, entonces no tenemos la capacidad de gobernar y menos aún decir yo tengo palabra y lo cumplo", dijo al momento de resaltar que el Pacto Fiscal, es uno de los retrasos más grandes para Santa Cruz, dado que existen 61 competencias sin aplicarse y en el ámbito económico significa 2.500 millones de dólares que pudieron servir para invertir en obras y proyectos para el departamento.

En ese sentido, Luis Fernando, señaló los 5 pilares centrales de su propuesta responsable y seria: Recuperar la verdadera autonomía, Gestión pública y honesta, Profundización del modelo de desarrollo productivo, Transformación digital y Servicios públicos para todos con calidad.

También se refirió al problema de asentamientos ilegales en tierras de Santa Cruz. Sobre el tema cuestionó al MAS por las medidas que a decir de él, se convirtió en una especie de pago para su militancia.

Inclusive señaló que un 99% de los alcaldes de la región chiquitana, habían firmado la autorización de asentamientos de tierras, por encima de la ley y bajo presión del MAS. "El MAS hizo un negocio con la tierra. Aquí hemos sido la alcancía de pago de la diligencia del MAS con nuestra tierra", reprochó.

Luis Fernando, aseguró que en su gestión de la Gobernación aplicará una verdadera transparencia mediante una autoridad que sea designada directamente desde la Asamblea y no por el gobernador, con un tiempo de mandato de 6 años, para que su función continúe, cuando ya se haya acabado el mandato del gobernador.

En la misma línea, Camacho, anunció que realizará auditorias a las gestiones pasadas, no con el afán de persecución, sino por tranquilidad del pueblo. "Los intereses personales no van a sobrepasar nunca los intereses del pueblo", dijo.

El candidato y líder de Creemos, terminó su intervención, indicando que sus primeras tareas serán: la reestructuración de la Gobernación con visión de ahorrar, poner en marcha un plan de emergencia, para mover la economía y gestionar las vacunas para todos los cruceños hasta el 24 de septiembre.