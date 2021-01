Pandemia covid-19

El gobierno alista una norma para imponer el aislamiento en casos leves de Covid-19

Jueves, 21 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: ABI

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, adelantó que el Ejecutivo alista una norma para darle toda la tuición al ministerio de Salud en el manejo de la crisis sanitaria y se prevé además aplicar el “aislamiento forzado”, de aquellos que den positivo al coronavirus y tengan síntomas leves.

Lima explicó que actualmente la crisis es encarada bajo la ley 602 de Gestión de Riesgos, que le da el control a los militares. “(Vamos a) darle al Ministro de Salud el control de la crisis que estamos viviendo, quitársela a los militares (…) y entregarlas a los científicos y al Ministro de Salud, por eso necesitamos dejar la Ley 602 y tener una ley específica para el sector salud”, indicó Lima, según una nota del diario Los Tiempos.

La medida del aislamiento se maneja como una alternativa a la cuarentena rígida, cuya aplicación es solicitada desde diversos sectores, pero que el gobierno se niega a reactivar. “Hay la posibilidad en la región y en el mundo de hacer aislamiento forzado (…) por 14 días tienen que aislarse como una medida sanitaria”, agregó Lima, según el matutino cochabambino.

La norma, cuyo nombre preliminar es de “emergencia sanitaria” será aprobada en gabinete y luego enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Otro de los objetivos de la ley es regular el tema de los medicamentos para mejorar la distribución y evitar la especulación. “Se están acumulando las medicinas y no están llegando a las farmacias, no están llegando a los usuarios para hacer artificialmente incrementos de precios. No les digo que esto sea la regla, pero tenemos que evitar esto”, indicó el ministro.

Bolivia sufre su etapa más crítica de la segunda ola del coronavirus. El miércoles se batió un récord de casos diarios de toda la pandemia, con 2.655 nuevos contagios.