Hay siete personas aprehendidas

Fotocopiadora adulteraba documentos para trámites

Miércoles, 20 de Enero, 2021

El Centro Especial de Investigación Policial y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanaron este martes una fotocopiadora en la calle Ballivián y esquina Potosí, dedicada supuestamente a la adulteración de documentos para gestionar trámites en instituciones públicas y privadas.

El director de la Felcc, Ángel Morales Calzadilla, informó que se trata de una gestora de trámites donde se evidenció la existencia de sellos de la oficina de tesorería de la Caja Nacional de Salud, del Ministerio de Trabajo y otras instituciones privadas.

Asimismo, se evidenció en una computadora que escaneaban boletas de pago del Banco Unión procediendo a cambiar los montos cancelados de 3 a 100 bolivianos para trámites de la CNS. En la operación se colectó bastante evidencia que se enmarca en los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

Siete personas fueron aprehendidas relacionadas al ilícito siendo identificadas por la Felcc como: Luis Enrique C. C., Carlos César T.C. (considerados autores intelectuales), Rembreto T.S., Noemí M. C., Magali R. P., Julia S. G. y Carmen Julia T. S. quienes en las próximas horas seran presentados ante unjuez cautelar./Clave300