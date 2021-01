Economía de Bolivia

Los pros, contras y dudas sobre la devolución de aportes a las AFP

Miércoles, 20 de Enero, 2021

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacoara, anunció este martes por la tarde el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley para que los trabajadores puedan retirar parte de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Al tratarse de un fondo que bordea los 20 mil millones de dólares y se usa para la jubilación, el tema genera gran interés y debate entre la población. Aún no se conoce que modificaciones ha incluido la administración de Arce en el proyecto de ley, que fue considerado ya en la gestión de Jeanine Añez.

Los economistas Jaime Durán y Gabriel Espinoza expusieron sus inquietudes sobre el tema en una entrevista en el programa Noches sin tregua de Cadena A. A continuación explicamos algunas de las conclusiones de estos dos analistas.

LOS PROS DEL PROYECTO DE LEY

- Impulso a la economía: De concretarse el proyecto de ley se inyectarán recursos por unos 1.200 millones de dólares, equivalente al 6 por ciento del Fondo de Pensiones, lo que redundará en un aumento de la demanda agregada. “Eso permitiría contribuir a la reactivación, eso se suma al Bono Contra el Hambre, a las medidas para reactivar el turismo, a las medidas que están dinamizando la oferta con créditos al 0,5% y a una inversión pública de 4.000 millones de dólares”, indica Durán, que fue viceministro en la gestión de Evo Morales.

- Alivio a corto plazo. Se calcula que cada trabajador podrá cobrar en promedio unos 600 dólares, en dos cuotas. La norma va dirigida a quienes tengan aportes de hasta 100 mil bolivianos, por lo que como máximo podrían sacar 10 mil bolivianos (10 por ciento).

LOS CONTRAS

- Un retiro de aportes impactará al final en los planes de jubilación del trabajador que podría percibir rentas muy bajas. Actualmente hay 160 mil jubilados, que en promedio cobran 4.000 bolivianos por mes. Por este motivo ambos especialistas sugieren que la norma sea voluntaria y que se recurra a ella solo en caso de extrema necesidad. “La gente tiene que comprender que si retira una parte de estos ahorros lo que va a ocurrir en el futuro es que pueden disminuir. Es decir tiene que analizar lo que está pasando en el corto plazo, versus el largo plazo”, advierte Durán.

- ¿Una salida fácil? Espinoza considera que el gobierno nacional no tiene un plan o mecanismo de apoyo a las familias y al aparato productivo, que sufren en estos momentos de iliquidez y por eso recurre a una “salida rápida y fácil” que es el retiro de aportes. Admite que en otros países como Perú y Chile se aplicaron medidas similares, pero como parte de un proyecto integral.

- Menos liquidez. “Recurrir a este tipo de herramientas, primero genera una falta de liquidez y una falta de recursos muy fuerte para el Tesoro General de la Nación (TGN), que se fondea bastante con las AFP, como para el propio sistema financiero”, analiza Espinoza.

LAS DUDAS Y RIESGOS

- ¿Afectará las actuales rentas que perciben los jubilados? No, el proyecto de ley no tendrá ningún impacto en los que ya cobran sus pensiones. “La gente que ahora goza de una pensión no debería afectarle este movimiento que se podría hacer”, aclara Durán.

- ¿Qué pasará con la rentabilidad del Fondo de Pensiones Solidario? Las AFP invierten los recursos con el fin de aumentar el capital. Sin embargo, en la últimos 12 años, la rentabilidad cayó de 9 a menos de 3 por ciento. Una merma en el Fondo significará menos recursos para invertir. “Es cierto que hay una parte de las inversiones que están en DPF en las entidades financieras, para poder hacer esta devolución, las AFP tendrían que retirar estos depósitos, liquidarlos muy rápidamente y esto generaría una caída en la rentabilidad de quienes hoy día están cobrando las pensiones. La gran mayoría son inversiones a largo plazo, a 20, 30, 50 años, de hecho los bonos de TGN están en esos periodos de tiempo”.

- ¿Cuántos se beneficiarán? Espinoza y Durán estiman que unos 2 millones de cotizantes podrían acceder el retiro de parte de sus aportes de los 2,3 millones trabajadores que tienen sus ahorros en la jubilación.