Denuncian cobros y extorsión

Padres de colegios particulares denuncian retención de libretas

Molestia. Afirman que la situación en estos centros pasó a convertirse en un negocio, donde los dueños son empresarios de la educación.

Martes, 19 de Enero, 2021

El presidente de padres de familia de colegios particulares de Santa Cruz, Jaime Caraballo, señaló que colegios privados están realizando cobros excesivos y reteniendo las libretas escolares, bajo el argumento de que se deben mensualidades. Asegura que la Dirección Departamental de Educación no hace nada para hacer respetar los derechos de los padres de familia y pide sanción para estas unidades educativas.

Libretas retenidas por falta de pagos.

El dirigente de la junta de padres de familia denunció que varios colegios privados están reteniendo las libretas escolares, quienes indican que deben cancelar las pensiones adeudadas de la pasada gestión. ¨Nosotros no debemos nada, porque se ha realizado un contrato por clases presenciales y no virtuales. Debido a la pandemia el 12 de marzo se suspendieron las clases y algunos colegios tomaron la iniciativa de pasar clases virtuales, modalidad que todavía no estaba amparada en la ley de educación. Es por ello que esas clases vienen a ser ilegales y no corresponde pagar por eso. Nos quieren cobrar y no hay motivo ni razón para cancelar¨, dijo Caraballo.

Piden disminución del valor de las mensualidades

El día lunes el Ministerio de Educación informó que este año las clases tendrán la modalidad a distancia, sin embargo según el presidente de padres de familia de colegios particulares de Santa Cruz, estos siguen manteniendo el alto costo de las mensualidades, ¨Deben bajar el costo al menos de un 50%, porque no ocupan infraestructura, ni servicios, ya que somos nosotros los que aumentamos los costos con insumos tecnológicos y material como celulares e internet en los hogares. Estos son gastos adicionales que sumamos nosotros y ellos han disminuido¨, enfatizó el representante escolar.

Prohibición de cobros irregulares

En la Resolución Ministerial 001/2021 presentada el lunes, el ministro de Educación, Adrián Quelca, señaló que los colegios particulares deberán “adecuar” sus contratos con padres de familia tomando en cuenta la modalidad que vayan a aplicar en clases, es decir, a distancia. Señaló que varias unidades educativas han desarrollado sus propias plataformas y que el contrato debe adecuarse a esas características. “Esperemos que sea un acuerdo armonioso para no privarle a estudiantes de colegios particulares de la educación”, agregó. De igual manera en el documento se reitera la prohibición de cobros irregulares. ¨Se prohíbe realizar cobros adicionales de cualquier índole a las y los estudiantes, madres, padres de familia o tutores, por parte de las directoras, directores o cualquier otro funcionario de las unidades educativas fiscales o de convenio por estar vigente el Decreto Supremo N° 518 de 19 de mayo de 2010 del Fondo de Auxilio Escolar Anual¨, dicta la norma.