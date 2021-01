Rebrote del virus

Creemos a Arce: los departamentos más afectados por la pandemia ‘ya no aguantan más'

Martes, 19 de Enero, 2021

El jefe de bancada en la Cámara de Diputados por la alianza Creemos, Erwin Bazán, cuestionó las acciones del presidente Luis Arce para contener los contagios por coronavirus y dijo que los departamentos más afectados “ya no aguantan más”. Por ello, pidió que el Gobierno asuma su responsabilidad y no delegue solo a los subgobiernos.

“Qué fácil es lavarse las manos y decirle a los bolivianos que aguanten, no; Santa Cruz ya no aguanta más, Cochabamba, La Paz y los departamentos más afectados por esta pandemia ya no aguantan más y el gobierno nacional tiene que asumir su responsabilidad”, afirmó.

El 13 de enero, durante el acto de adquisición de cinco millones de dosis de la vacuna AstraZeneca -Oxford, el presidente Arce pidió a la población “aguantar” un par de meses y fortalecer las medidas preventivas para el coronavirus.

“La salud es una inversión y no un gasto. Una inversión urgente y necesaria”, remarcó el legislador.

En ese marco, Bazán informó que envió una nota al Ministerio de Salud y Deportes, donde le solicitó la contratación inmediata de unos 10.000 nuevos ítems de profesionales en para toda Bolivia.

Unos 2.000 serían para Santa Cruz, otros 2.000 en La Paz, y 2.000 Cochabamba, en tanto que para el resto de los departamentos unos 4.000.

En los últimos días, los casos de contagios por coronavirus fueron incrementándose llegando, incluso a superar a los 2.000 casos diarios. En esta segunda por el coronavirus, el Gobierno descartó declarar una cuarentena rígida.