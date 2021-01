Pandemia covid-19

Fallece concejal del municipio de Santa Cruz por coronavirus

Martes, 19 de Enero, 2021

En las últimas horas se confirmó el deceso por Covid-19 de la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santa Cruz, Dora Valdivieso, el órgano deliberante se mostró consternado por la pérdida y anunciaron actos póstumos en el Pleno de la alcaldía cruceña.

A tiempo de lamentar la muerte, la también concejala Loreto Moreno informó que Valdivieso murió durante la madrugada de hoy.

“Nosotros nos adherimos al dolor de la familia, a ese dolor por todo lo que se está llevando este virus, esta pandemia se está llevando políticos, personas de barrio porque no tiene la enfermedad no discrimina clase ni edad, no tiene barreras y esto es preocupante”, manifestó.

Valdivieso era concejal suplente de Tito Simón Sanjinés.