Convocatoria nacional

Transporte cruceño no acatará paro de 48 horas

Circulación. Los dirigentes anunciaron que los micros saldrán con normalidad a trabajar los días martes y miércoles.

Lunes, 18 de Enero, 2021

Debido a la situación económica por la pandemia del Covid-19 y las determinaciones del municipio cruceño restringir actividades y reducir el horario de circulación. El sector del transporte publico resolvió que no acataran el paro de 48 horas de mañana 19 y el miércoles 20 de enero en demanda de un nuevo diferimiento de créditos.



Postura.

El dirigente del transporte público, Mario Guerrero, informó que el transporte cruceño no acatará el paro convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia. “Nosotros no vamos a acatar el paro porque ya hemos estado dos días en paro la semana pasada y al final aunque acatemos el paro, éste nos perjudica. Como sector estamos en otra situación, en la ciudad nos encontramos luchando porque no se vuelva a una cuarentena rígida que nos perjudique nuevamente”, manifestó. Sin embargo Guerrero declaró, que el transporte pidió un diferimiento y no un periodo de gracia, es por ello que la Confederación de Choferes no firmo el acuerdo y tampoco el Sindicato de Transporte,, “eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con la Confederación Nacional, pero no podemos perjudicar a la población y el transporte va a ser normal este martes y miércoles”. finalizó.



Acuerdo por diferimiento.

Tras dos jornadas de paro y bloqueo de carreteras la pasada semana por parte del sector transporte, que exigía la ampliación de créditos bancarios, el Gobierno nacional cedió ante esas peticiones y dispuso el congelamiento del pago de capital e intereses por un periodo de seis meses bajo la figura de periodo de gracia. La determinación llegó tras una reunión sostenida entre el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y los dirigentes de distintas organizaciones de transporte de todo el país. De modo inmediato, las movilizaciones que continuaban fueron levantadas.