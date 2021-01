El uso marketing político es tendencia

Las redes sociales como principal herramienta de distintas campañas políticas

Medios digitales. Desde hace unos años, las campañas electorales están evidenciando la relación cada vez más estrecha entre los políticos e internet, generándose el marketing político.

Domingo, 17 de Enero, 2021

Las campañas electorales tradicionales han quedado en el pasado. Los canales digitales se han apoderado del marketing político y se han convertido en medios eficaces para que los candidatos interactúen con los electores.

Por el nuevo rebrote del Covid – 19, la política no queda atrás y que las diferentes plataformas digitales como Twitter, Facebook y YouTube que ofrecen nuevas formas de estimular la participación de los ciudadanos en la vida política.

La comunicación personal impulsada por las redes sociales permite un encuentro más cercano entre los partidos políticos y sus potenciales votantes.

El informático Javier Rolando Tintaya Cabiyo, de la universidad Mayor de San Andrés desde su experiencia como community manager relata que el marketing político se ha vuelto la salida más viable, convirtiéndose en una tendencia digital para llegar al ciudadano con el mensaje que se requiere expresar, sin embargo, el marketing digital abarco aún más.

Estrategias. Tintaya aclaró que en el marketing político de las campañas electorales se hace de todo en base a las bondades del candidato, se construye el perfil ideal del mejor postulante, se arman discursos de acuerdo al momento y regiones.

“Las campañas políticas digitales ya se estaban realizando en anteriores procesos electorales, sin embargo, no estaban siendo reguladas e incluso había otros candidatos que contaban con asesoría de otro país, en cambio, ahora las propuestas de los partidos políticos llegan al celular, una manera rápida y efectiva para alcanzar a los ciudadanos”, resaltó.

Especialista en marketing. El representante Robert Ayca, de marketing digital Hostpro manifiestó que el objetivo de realizar una campaña digital es dar con un conjunto de estrategias que nos dirigen comunicarnos y comercializar de manera electrónica de productos y servicios a través de internet, entonces para poder intervenir en campañas tenemos que crear estrategias puntuales y tener claro los medios adecuados.

Trayectoria. El representante Robert Ayca, experto en marketing digital tiene su propio negocio con el nombre de "Hostpro".

Relato. "Generalmente las empresas grandes tenían más acceso a manejar internet para poder comercializarlos, pero con el trascurrir el tiempo, las compañías y personas empiezan el interés por lo digital, además en la pandemia se llegó generalizar aún más, está tendencia por el marketing digital”, dijo Ayca.

El psicólogo Marvin Alejandro Arancibia especialista en tesis y proyectos de grado recuerda la manera de cómo realizan campañas políticas hace años, existían aún más partidos de lo que existe ahora. En ese entonces eran bastantes masivas y diversas e incluso pasaban por las casas puerta por puerta regalando poleras y gorras.

“Principalmente lo que observo en la actualidad es el mayor uso de las redes sociales y tecnologías para el tema de las campañas políticas, no hay, ni un día que no se promocione y más si estamos en épocas de elecciones”, agregó.

Campaña digital. “Las tendencias de la tecnología ha sido una de las herramientas más poderosa de los partidos políticos, el que ha sabido usarla, ha podido llegar a mucha más gente de lo que se tiene planeado”, resaltó.

Estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Felipa Beatriz Gutiérrez, señala desde su perceptiva en la actualidad hay un cambio inmenso en política digital antes pasaban por tu casa te regalaban cosas para que votes por ellos y sin saber sus propuestas a diferencia, de ahora gracias a las redes sociales se puede obtener más información.

Cambios en la actualidad. “Hoy en día por la pandemia que atravesamos todos los partidos políticos no llegan muchas veces a lugares alejados, entonces no hay manera de conocer las propuestas políticas, pero gracias al internet o redes sociales la misma gente se da cuenta por quien votar”, expresa.

Otro criterio más. El policía Ramiro Coria Mamani, reveló que en la política de antes, los candidatos te regalaban cosas para conseguir su voto, pero, ahora más bien vienen con propuestas de conseguir mejorar el país. A pesar del tiempo las redes sociales han sido la herramienta de alianza para los distintos partidos políticos.

Sucesos.“Básicamente imprimían los ejemplares para repartirse en las campañas políticas que realizaban, aunque a veces estaban limitados los panfletos, por ejemplo, tuve una experiencia hace años cuando me acerqué a una casa de campaña para saber las propuestas, me decían que ya no había porqué se acabaron. Pero ahora con la tecnología tenemos más accesibilidad de poder saber las propuestas de los distintos partidos políticos”, describió.

Destacado. Marketing político es la evolución de las técnicas de conocimiento del electorado y de las técnicas de comunicación. Al hacerse masivos los cuerpos electorales, al contarse los electores por millones y no por cientos o miles, el conocimiento personalizado de cada uno de ellos en la manera del viejo candidato cuenta poco.

1 Beneficio del marketing

Es lograr llegar a gran cantidad de clientes y aún bajo costo.

