Pandemia covid-19

Dos millones de muertos: la vacunación contra la Covid-19 y los países poderosos

Las vacunas contra el coronavirus, fabricadas por un puñado de países en tiempo récord, acentúan la desigualdad sobre todo en Latinoamérica y África, dos regiones que pueden quedar rezagadas.

Sábado, 16 de Enero, 2021

Ref. Fotografia: Foto: Getty

La primera vacuna contra la viruela, que solo en el siglo XX causó más de 500 millones de muertos, se inventó después de 3.000 años de vigencia de la enfermedad y gracias al trabajo del investigador y médico rural británico Edward Jenner, quien la descubrió en 1796. Pero la viruela recién fue erradicada en 1980.

Sin embargo, el primer patentamiento de una vacuna contra la Covid-19, la de la rusa Sputnik V, se realizó en menos de un año desde que se informó del primer caso de la enfermedad en Wuhan, China, a fines de diciembre de 2019.

La mayoría de las vacunas contra el coronavirus, no obstante, son acaparadas por solo diez países, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a Europa que sea solidaria con aquellos Estados que aún tratan de conseguirla, mientras la enfermedad se sigue incrementando.



Aunque el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, señaló que en poco más de un mes unas 28 millones de dosis fueron inyectadas en unos 46 países, el 95% fue inoculado solo en esas diez naciones, según informes de prensa.



Por estos días, la Covid-19 recrudece en gran parte del mundo, incluso en países que ya están vacunando contra la pandemia, y los expertos dicen que algunas vacunas como Pfizer, Moderna o Sputnik V, requieren dos dosis para su completa protección, pues una sola puede no ser efectiva como se vio en algunos casos.

La OMS alertó que la mutación del coronavirus identificada en diciembre último en Reino Unido está presente en 50 países. Hay otra cepa localizada en Sudáfrica, una en Japón y dos en Estados Unidos, a las que se suma la detectada en la Amazonia brasileña, entre otras.



"Lo que vamos a seguir viendo en el proceso de vacunación es la desigualdad relativa, sobre todo en Latinoamérica y África. Creo que son las dos regiones que van a quedar más rezagadas en términos de distribución y aplicación de las vacunas, independientemente de qué tipo de inoculación se aplique", dijo a Télam Patricio Giusto, director del Observatorio chino-argentino.



El analista desestimó la posibilidad de que hacia fines de 2021 el mundo logre la "inmunidad de rebaño", que es cuando la vacunación supera el 70%.



El Comité Internacional de Emergencias sobre la Covid 19, designado por la ONU, rechazó ayer que algunos países pidan pruebas de vacunación para viajar y, en cambio, llamó a profundizar el intercambio de datos y reforzar la colaboración científica sobre el coronavirus.

Esta semana, el Gobierno británico prohibió la llegada de pasajeros desde la Argentina y de toda América del Sur, a raíz de la nueva variante detectada en la Amazonia.



"Hasta ahora, la Comunidad Internacional, representada en parte en la OMS, no pudo resolver de forma coordinada acciones concretas para mitigar parte de la expansión de la enfermedad", dijo Gustavo Cardozo, profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Regional del Noroeste del Estado brasileño de Rio Grande do Sul (Unijui).



El analista resaltó que, en materia económica, "el daño causado por la Covid-19 todavía es difícil de medir, aunque las consecuencias ya son evidentes con retroceso del PBI en muchas economías y pérdidas de puestos laborales, sumado al estancamiento de gran parte de los segmentos productivos por la disminución del comercial transpacífico".



Los más de 2 millones de fallecidos que hasta el momento dejó la pandemia, a los que se suman casi 94 millones de contagiados, según la universidad estadounidense Johns Hopkins, están aún muy lejos de los 200 millones de personas que fallecieron durante la "peste negra", entre 1347 y 1351.



O de la gripe española de 1918, una de las más devastadoras de la historia, debido a que en solo un año causó la muerte de entre 20 y 40 millones de personas.



Adrián Zarrilli, doctor en Historia de la Universidad de Quilmes e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), afirmó: "Desde mi punto punto de vista, que no es el de un médico sino de alguien que observa desde el ámbito de la historia, me da la impresión de que esta situación, como proceso social, durará uno o dos años, para concluir con este estado de emergencia".



"Pero, más allá de las vacunas, el proceso de vacunación a nivel global puede tardar, por lo menos, durante todo 2021. Así que yo creo que este año será muy similar al anterior. Y viendo la experiencia histórica de otras pandemias, no sería nada extraño", señaló.